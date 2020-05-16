أنجب منها طفلين والأولى آخر من يعلم .. كورونا كشف الزوجة الثانية بعد وفاة الزوج في الدقهلية



وحانت لحظة الوداع واستلام الجثة وفور وصول زوجته الى المستشفى فوجئت بان هناك زوجه اخرى تنتظر خروج الجثمان لتودعه اضافه الى ان الزوج اصيب بكورونا فانتابها الشك ان تكون اصيبت هى الاخرى فتم اخذ مسحه منها وتبين اصابتها هى بالفعل.



لم تفجع " شيربن " ذات ال٣٣ عاما والمقيمه بقرية طناح فقط بوفاة الزوج بل باصابتها بكورونا وتركها لطفلين والدهما فارق الحياة بعدما اصيبت بالفيروس



واثناء تواجدها علمت الزوجه الاولى بوجود زوجته الثانية التى لم تكن تعلم عنها شيئا ومن هول الصدمة فقامت بالتعدى عليها بالقول والضرب وسط داخل المستشفى .



وذكر احد شهود العيان ان الزوجه الاولى ظلت تسب الثانيه وتركت جثه زوجها فى المشرحه وجاء إخوته لاستلامها فيما ظلت الثانيه تبكى على اطفالها وفراقهم حيث تم نقل الزوجه الثانيه الى عزل تمى الامديد.



وظلت الزوجه الاولى فى حالة ذهول كيف كان يقنعها ان لديه عمل خارج القرية وهو كان يقيم مع اخرى بقريتها بطناح وانه ظل هكذا طوال السنوات الماضيه وانجب من الثانيه طفلين.

