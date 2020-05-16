AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

علقة موت من أشرف بن شرقي لـ رامز جلال في نهاية مجنون رسمي.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 07:34 م
اشرف بن شرقي - رامز
اشرف بن شرقي - رامز جلال
Advertisements
هاني حسين
سقط أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك،  في حوض ممتلئ بالمياه، في نهاية مقلب رامز جلال، في برنامج " رامز مجنون رسمي".

ولقن أشرف بن شرقي، رامز جلال علقة موت ساخنة بعد تمكنه من الوصول إليه.

وقال اشرف بن شرقي:" انا مش غبي وقلعت الجزمة عشان مش عارف انت ممكن تعمل حاجة في الأرض يا رامز".

 وهدد رامز جلال أشرف بن شرقي بالثعبان ولكن لاعب الزمالك أظهر ثباتا انفعاليا كبيرا .

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لا عاوزك.. ياسمين صبري تتحدى ثعبان رامز وتعلن حبها وتمكسها بـ أبو هشيمة

تحت تهديد الثعبان.. ياسمين صبري لـ أبو هشيمة: الحقني يا أحمد ..فيديو

كهربا لـ رامز جلال: طالما انت أهلاوي تبقى عم مصر

علقة ساخنة من كهربا لـ رامز جلال.. فيديو

تحت تهديد ثعبان رامز جلال .. نجم الأهلى يكشف عن أهم رباعي معه في الملعب

نجم الزمالك الضحية الجديدة لـ رامز مجنون رسمي الليلة

ترشيحاتنا

ابنى من المتضررين.. أول تصريح من أحمد فلوكس بعد إخلاء سبيله في الاعتداء على فرد أمن

ريهام أيمن تبهر متابعيها في أحدث ظهور لها على إنستجرام

لن تصدق ما فعله طبيب دقهلاوي في عيادته لمواجهة كورونا.. فيديو وصور

جمال شعبان يحذر من تناول المشروبات المجمدة

كان بيشتغل في فرن جوزي.. زوجة تروي تفاصيل علاقتها بعشيقها وذبح زوجها في القاهرة

رامز جلال يسخر من أشرف بنشرقي: اللي يجي على الأهلي اسويه على مهلي.. فيديو

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

هاف ستومك وحزام ملون.. نانسي عجرم فى إطلالة أنيقة بـ عيد ميلاد ابنتها..شاهد

الظهور الأول بعد وفاة جدتها.. كنزى عمرو دياب تشعل السوشيال ميديا بإطلالة مثيرة.. شاهد

شاهد.. انطلاق نيسان كيكس اى باور 2020 رسميا