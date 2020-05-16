علقة موت من أشرف بن شرقي لـ رامز جلال في نهاية مجنون رسمي.. فيديو

سقط أشرف بن شرقي ، لاعب نادي الزمالك، في حوض ممتلئ بالمياه، في نهاية مقلب رامز جلال، في برنامج " رامز مجنون رسمي".





ولقن أشرف بن شرقي، رامز جلال علقة موت ساخنة بعد تمكنه من الوصول إليه.





وقال اشرف بن شرقي:" انا مش غبي وقلعت الجزمة عشان مش عارف انت ممكن تعمل حاجة في الأرض يا رامز".





وهدد رامز جلال أشرف بن شرقي بالثعبان ولكن لاعب الزمالك أظهر ثباتا انفعاليا كبيرا .



