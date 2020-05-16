علقة موت من أشرف بن شرقي لـ رامز جلال في نهاية مجنون رسمي.. فيديو

سقط أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك، في حوض ممتلئ بالمياه، في نهاية مقلب رامز جلال، في برنامج " رامز مجنون رسمي".
ولقن أشرف بن شرقي، رامز جلال علقة موت ساخنة بعد تمكنه من الوصول إليه.
وقال اشرف بن شرقي:" انا مش غبي وقلعت الجزمة عشان مش عارف انت ممكن تعمل حاجة في الأرض يا رامز".
وهدد رامز جلال أشرف بن شرقي بالثعبان ولكن لاعب الزمالك أظهر ثباتا انفعاليا كبيرا .
وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي»، المذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.