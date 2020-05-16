هل تسمح الحكومة للمواطنين بأداء صلاة عيد الفطر؟ | مصدر يرد

اكدت مصادر حكومية، ان الحكومة حتي الان لم تتخذ قرارا بشأن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، مشيرة الى ان الدكتور

رئيس مجلس الوزراء سوف يعلن عدة إجراءات خلال ايّام بشأن فيروس كورونا التي ستتبع عقب العيد.