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أخبار البلد

هل تسمح الحكومة للمواطنين بأداء صلاة عيد الفطر؟ | مصدر يرد

السبت 16/مايو/2020 - 08:41 م
الدكتور مصطفي مدبولي
الدكتور مصطفي مدبولي
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محمود مطاوع
اكدت مصادر حكومية، ان الحكومة حتي الان لم تتخذ قرارا بشأن إقامة صلاة عيد الفطر المبارك، مشيرة الى ان الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء سوف يعلن عدة إجراءات خلال ايّام بشأن فيروس كورونا التي ستتبع عقب العيد.


وقالت المصادر في تصريحات خاصة لـ " صدى البلد" نتوقع عدم إقامة صلاة العيد ضمن الاجراءات الاحترازية التي تتخذها الدولة لتقليل التجمعات ، مشيرة الى ان إقامة صلاة العيد شانها من شان عودة الصلاة في المساجد ، والهدف منها تقليل التجمعات كتدبير احترازي.

واشارت المصادر الى انه سيتم مراقبة معدلات الإصابات والوفيات بشكل يومي والتحرك بأسس علمية واضحة لتحديد طبيعة إجراءات المواجهة.

واضافت ان الدولة تعمل على تحقيق التوازن بين الاستمرار في اتباع الإجراءات الاحترازية التي تم إقرارها لمجابهة فيروس "كورونا"؛ لسلامة وحماية أرواح المواطنين.
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