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رياضة

شاهد.. تعليق مهيب عبد الهادي على حلقة رامز جلال مع أشرف بن شرقى

السبت 16/مايو/2020 - 08:39 م
مهيب وبن شرقي
مهيب وبن شرقي
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محمد بدران

شارك الإعلامى مهيب عبد الهادى، متابعيه صورة جديدة له عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".


وظهر مهيب عبد الهادى بصحبة المغربي اشرف بن شرقى لاعب الزمالك بعد ظهوره فى برنامج رامز مجنون رسمى الذى يعرض فى رمضان وعلق قائلًا: "حبيبي بالتوفيق في ماهو قادم ❤️🌹👍🙏"

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

يتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

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