في "رامز مجنون رسمي".. أشرف بن شرقي يعاقب رامز جلال بعلقة موت.. فيديو

وقع أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك، ضحية الفنان رامز جلال في حلقة اليوم السبت من برنامج " رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، وفيما يلي أبرز اللقطات:





سخر الفنان رامز جلال، من ضيف حلقة اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة " إم بي سي مصر".





دخل أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك، في حالة من الصدمة والدهشة فور رؤية رامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي".





بدأ الفنان رامز جلال في تنفيذ فقرات مقلبه، في لاعب نادي الزمالك، اشرف بن شرقي، في برنامج " رامز مجنون رسمي".





وضع رامز جلال، ضحية مقلبه أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك، في حوض ممتلئ بالمياه وقام بوضع الكابوريا في الحوض.





كشف أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك لأول مرة عن معلومات تخص حياته الشخصية خلال الإجابات التي أدلى بها أمام أسئلة الإعلامية أروى في برنامج «رامز مجنون رسمي».





أظهر أشرف بنشرقي، لاعب نادي الزمالك، ثباتا انفعاليا كبيرا رغم تهديد رامز جلال له بالثعبان، في برنامج " رامز مجنون رسمي".





سقط أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك، في حوض ممتلئ بالمياه، في نهاية مقلب رامز جلال، في برنامج " رامز مجنون رسمي".



