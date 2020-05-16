AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

توك شو

في "رامز مجنون رسمي".. أشرف بن شرقي يعاقب رامز جلال بعلقة موت.. فيديو

السبت 16/مايو/2020 - 08:32 م
اشرف بن شرقي - رامز
اشرف بن شرقي - رامز جلال
Advertisements
هاني حسين
وقع أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك، ضحية الفنان رامز جلال في حلقة اليوم السبت من برنامج " رامز مجنون رسمي" المذاع على قناة " إم بي سي مصر"، وفيما يلي أبرز اللقطات:

سخر الفنان رامز جلال، من ضيف حلقة اليوم من برنامج "رامز مجنون رسمي"، المذاع على قناة " إم بي سي مصر".

دخل أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك،  في حالة من الصدمة والدهشة فور رؤية رامز جلال، في برنامج "رامز مجنون رسمي".

بدأ الفنان  رامز جلال في تنفيذ فقرات مقلبه، في لاعب نادي الزمالك، اشرف بن شرقي، في برنامج " رامز مجنون رسمي".

وضع رامز جلال، ضحية مقلبه أشرف بن شرقي لاعب نادي الزمالك، في حوض ممتلئ بالمياه وقام بوضع الكابوريا في الحوض.

كشف أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك لأول مرة عن معلومات تخص حياته الشخصية خلال الإجابات التي أدلى بها أمام أسئلة الإعلامية أروى في برنامج «رامز مجنون رسمي».

أظهر أشرف بنشرقي، لاعب نادي الزمالك، ثباتا انفعاليا كبيرا رغم تهديد رامز جلال له بالثعبان، في برنامج " رامز مجنون رسمي".

سقط أشرف بن شرقي، لاعب نادي الزمالك،  في حوض ممتلئ بالمياه، في نهاية مقلب رامز جلال، في برنامج " رامز مجنون رسمي".

سخر الفنان رامز جلال من ضحيته الليلة أشرف بن شرقي نجم نادي الزمالك : «الحقيقة من كتر ما هو عاكس البنات مش فاكر عددهم، وأشرف جاي يتعلم الكلام دلوقتي، وهو هيعيط واحنا بنهزة معاه».
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

لن أترك الأهلي .. أطمئن لوجود هذا الرباعي في الملعب.. أبرز تصريحات محمد الشناوي مع رامز جلال

أشرف بنشرقي ضحية رامز مجنون رسمي في حلقة اليوم

رامز جلال يسخر من أشرف بنشرقي: اللي يجي على الأهلي اسويه على مهلي.. فيديو

أشرف بن شرقي لـ رامز جلال: متعملش فيا حاجة.. والأخير: ضيعت علينا التاسعة.. فيديو

هو ده عقرب.. رامز جلال يهدد أشرف بن شرقي بـ الكابوريا.. فيديو

بحب عمرو دياب وبكره البخل| أشرف بن شرقي يكشف أسرارا في حياته لأول مرة.. شاهد

ترشيحاتنا

بعد كورونا .. الحشرة القاتلة تصل بريطانيا.. والبقاء فى المنزل طوق النجاة

لماذا خسف الله بقارون وبداره الأرض؟.. علي جمعة يجيب

ياسمين صبري تثير الجدل.. الفنانة تستجم في شهر العسل.. وصورة البطاقة تكشف عمرها الحقيقى

بعد ساعات من طرحها.. محمد سعيد يتصدر يوتيوب بـ راجعة تاني ليه

هاشتاج بن شرقي يتصدر تويتر.. ومغردون: أحلى حلقة

عاد لينتقم .. مواجهة ساخنة بين محمد رمضان وأحمد زاهر فى البرنس

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

لومقلقة عشان كورونا.. 5 طرق لعمل كحك العيد كـ المحترفين

فستان لافت.. مايا دياب تتألق بإطلالة ساحرة على إنستجرام.. شاهد

حكاية أكلة.. الفريسكا.. الأصل إيطالي والشهرة اسكندراني