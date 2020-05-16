AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

مدير مستشفى أبو خليفة للعزل يوجه رسالة عاجلة لزملائه من الأطباء

السبت 16/مايو/2020 - 09:24 م
مدير مستشفى أبو خليفة
مدير مستشفى أبو خليفة للعزل يوجه رسالة عاجلة لزملائه
Advertisements
انجي هيبة
وجه الدكتور علي حطب مدير مستشفى الطوارئ بابو خليفة للعزل الصحي بمحافظة الاسماعيلية، رسالة انسانية جديدة لزملائه الأطباء في جميع القطاعات الطبية.

وقال مدير مستشفى أبو خليفة للعزل: "اخرجوا من سكناتكم أيها الأطباء، انتفضوا وانضموا لكل مستشفيات العزل، قائما: "متعة كبيرة محروم منها كتير مننا، وهي نعمة تخفيف معاناة مريض ابتلاه الله بوباء".

وأكد أنه خلال عمله بمستشفى ابو خليفة للعزل ومستشفى النجيلة تم استقبال الكثير من مرضى كورونا بأعراض مختلفة وبأعمار مختلفة وثقافات مختلفة المرضي في أمس الحاجة للأطباء والتمريض والتخفيف عنهم. 

اقرأ أيضًا: 


وخاطبهم حطب علي صفحته الشخصية علي موقع التواصل الاجتماعي "الفيس بوك"، قائلا: "أخاطب زمايلي الأطباء في الصحة والمعاهد التعليمية والجامعات والأطباء المستقلين، انضموا لينا ساعدوا في علاج مرضى فيروس كورونا، قدر المستطاع اتطوعوا في المستشفيات لان ده دورنا دلوقتي".

واضاف: "عارف أننا ظلمنا كتير بس مش وقت العتاب، عادي جدا لو حد فينا اتصاب بالفيروس، الموت في ميعاد بدون فيروس أو مقدمات.. 
الموت ممكن واحنا نايمين أو ماشين أو عايشين في بروج مشيدة".

واوضح، ان المريض ممكن يكون قريب او احد من الأطقم الطبية، ونتمني خدمته.

وأضاف حطب: "دي جائحة وهتعدي بكرم ربنا علينا ومجهودكم وعلمكم".

وتابع مدير مستشفى أبو خليفة: "في احد المرضي كنت بتعامل معاها وبتكح وحالتها صعبة واول ما نفسها تتحسن اول كلمة قالتها متعالجنيش لو هعديك أو هضرك، قلتها ابدا متخفيش، دعت لكل الأطباء، وهذا هو الجزاء الأفضل واللي احنا محتاجينه للاخرة".
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

«صدى البلد» يكشف حقيقة حرق جثامين ضحايا كورونا

أطباء مستشفى العزل بالإسماعيلية يعلنون غضبهم من حملات التنمر.. تفاصيل

لدعم الجيش الأبيض.. وصلة موسيقية وأغان وطنية أمام مستشفي العزل بأبو خليفة

هيئة قناة السويس تشارك في تعقيم مستشفي العزل بابو خليفة

رسالة مستشفى أبو خليفة للعزل للمواطنين بمناسبة حلول شهر رمضان

ابنة الطبيب اللواح توجه رسالة للمواطنين بشأن كورونا بعد خروجها من مستشفى العزل

ترشيحاتنا

بعد مطالبة الدراويش بـ35 مليون جنيه.. الزمالك يغلق ملف التعاقد مع باهر المحمدي

هل تسمح الحكومة للمواطنين بأداء صلاة عيد الفطر؟ | مصدر يرد

انفوجراف | الصحة: 11719 مصاباً بكورونا وارتفاع في معدل الإصابة اليومي

رئيس التليفزيون السابق يكشف كواليس لقائه مع خيرت الشاطر فى السجن

علامات ليلة القدر .. ماذا يحدث للكون في الليلة المباركة؟

محمد فضل فى رسالة للعامرى فاروق: حسام غالي الأحق برئاسة الأهلي

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

الرجال أكثر عرضة للإصابة بفيروس كورونا.. دراسة تكشف سببًا غريبًا

لومقلقة عشان كورونا.. 5 طرق لعمل كحك العيد كـ المحترفين

فستان لافت.. مايا دياب تتألق بإطلالة ساحرة على إنستجرام.. شاهد