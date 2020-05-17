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بين الناس

مدرسة الراهبات ببني سويف غارقة فى مياه الصرف الصحي .. صور

الأحد 17/مايو/2020 - 09:01 ص
صدى البلد
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وسام مختار
شكا المواطن باسم منير مقيم شارع بورسعيد محافظة بني سويف، في رسالة لخدمة القرّاء التي يقدّمها موقع "صدى البلد"، من انتشار مياه مجهولة المصدر متوقع ان تكون مياه صرف صحى  بمدرسة الراهبات الفرنسيسكان ببنى سويف .


ويقول فى رسالته : بعد ردم جزء من ترعة الإبراهيمية المارة أمام المدرسة من أجل إنشاء كوبرى ما تسبب فى غرق الدور الأرضى بالمدرسة بالمياه والتى لم يعرف مصدرها تحديدا.

وناشد القارئ المسئولين بسرعة العمل على إزالة الشكوى للتواصل:  01224025301


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 ويقدّم موقع "صدى البلد" الإخباري، خدمة لاستقبال شكاوى القرّاء والعمل على حلها مع المسئولين من خلال الخط الساخن 5731 و01025555056 أو من خلال رقم الواتس آب 01006735360

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