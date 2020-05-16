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محافظات

إزالة تعديات على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة في 3 مراكز بـ كفر الشيخ

السبت 16/مايو/2020 - 10:20 م
ازالة التعديات على
ازالة التعديات على الأراضي الزراعية
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محمودزيدان
تابع اللواء جمال نور الدين، محافظ كفرالشيخ، حملات إزالة التعديات خلال فترة حظر التجوال، والتعامل بكل حسم مع مخالفات البناء على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة بصورة فورية، وفرض هيبة الدولة وعدم استغلال بعض المواطنين للظروف الحالية أثناء تطبيق الإجراءات الخاصة بمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد.

وبناءً علي توجيهات محافظ كفرالشيخ، تابع أحمد إسماعيل، رئيس مركز ومدينة بيلا، أعمال الحملات المكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتي قامت بتنفيذ 3 قرارات إزالة تعديات منها " مخالفة علي الأرض الزراعية علي مساحة 18 سهمًا تقريبًا عبارة عن شدة خشبية بالطابق الثاني علوي بناحية عزبة شعبانة، التابعة لقرية حازق، وإزالة تعدٍ علي أرض زراعية عبارة عن خرسانة أرضية علي مساحة80 مترًا بعزبة الخمسين التابعة لقرية الحوة.

وباشر اللواء شعبان مبروك، رئيس مركز ومدينة كفرالشيخ، أعمال الحملات المكبرة لإزالة التعديات علي الأراضي الزراعية وأملاك الدولة،  والتي نجحت في تنفيذ إزالة تعدٍ علي أملاك الدولة بقرية محلة القصب علي مساحة 4 أفدنة، بطريق كفرالشيخ/ دسوق المزدوج الجديد تحت الإنشاء، ورد الشئ لأصله، وتسليم الموقع لجهة الولاية خالية من أي تعديات.

وقال رئيس مركز ومدينة كفر الشيخ، إنه جرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية ضد المخالفين، واستكمال أعمال إزالة التعديات علي الأراضي الزراعية بقرية الحمراء، بحضور قسم الإزالات ومندوبي حماية الأراضي، وبالتنسيق الكامل مع الأجهزة الأمنية ورجال الشرطة.

وفي سياقٍ متصل، قامت المهندسة عايدة ماضي، رئيس مركز ومدينة سيدي سالم، بمتابعة استمرار التصدى للبناء على الأرض الزراعية بقرية تيدا، والتي تمخلالها إزالة حالة تعدٍ علي الأرض الزراعية على مساحة قيراط بزمام منشأة علي، جمعية الإصلاح التابعة للوحدة المحلية بتيدا، وتمت الإزالة كاملة ورد الشئ لأصله، وتسليم الموقع لجهة الولاية.

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