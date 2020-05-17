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أخبار العالم

بعد الحرائق .. الجيش الإسرائيلي يلغي تدريباته العسكرية بسبب شدة الحرارة

الأحد 17/مايو/2020 - 12:22 ص
حريق في اسرائيل
حريق في اسرائيل
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عرفة البنداري
قالت وسائل إعلام إسرائيلية، اليوم السبت، إن سوء الأحوال الجوية وارتفاع درجة الحرارة أجبرت الجيش الإسرائيلي على إلغاء تدريباته العسكرية للقوات البرية حتى يوم الثلاثاء القادم.

وأوضحت أن القرار جاء بناء على تقدير موقف بشأن استمرار ظروف الطقس السيئ خلال الأيام القادمة، وهو ما دفع اللواء يوئيل ستريك، قائد القوات البرية، لإصدار أمر بالغاء التدريبات البرية حتى يوم الثلاثاء.

وكانت إسرائيل شهدت على مدار اليوم السبت، اندلاع عدد من الحرائق. وقالت صحيفة "هاآرتس" إن قوات الاطفاء سيطرت على حريق في وادي عاره وبالقرب من بيت شيمش واشكول.

وأشارت إلى أن الحرائق نتجت عن الحر الشديد وارتفاع درجة الحرارة، وتم إخلاء أكثر من 19 منزلا من السكان في إحدى المستوطنات، لافتة إلى أن الشرطة تستعد في الوقت الحالي لإخلاء السكان من منازلهم في وادي عارة.
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