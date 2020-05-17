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تفاصيل استقبال العائدين من الخارج في المدينة الجامعية ببنى سويف..فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 05:00 ص
ارشيفية
ارشيفية
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محمد حليم قنديل

قدم الدكتور منصور حسن رئيس جامعة بني سويف, الشكر الي رئيس الجمهورية عبد الفتاح السيسي والقيادة السياسية ورئيس الوزراء والحكومة لاهتمامهم بالمواطن المصري بالداخل والخارج.

وأضاف الدكتور منصور حسن خلال مداخلة هاتفية في برنامج "الان" المذاع علي قناة "إكسترا نيوز" الفضائية, أنه كان هناك توجه من وزارة التعليم العالي والبحث العلمي للاستعداد بالمساعدة في تداعيات فيروس كورونا المستجد.

وتابع رئيس جامعة بني سويف, أن تم تجهيز المدن الجامعية بالجامعات لاستقبال العائدين من الخارج والمواطنين لكي يتم عزلهم في فترة حضانه الفيروس.

وأوضح الدكتور حسن منصور, أن المدينة الجامعية لجامعة بني سويف استقبلت المصريين العائدين من الخارج لكي يتم عزلهم لمدة 14 يوم.

وأشار إلي أن, تم تسليم المبني الجامعي الخاص بالمدينة الجامعية لجامعة بني سويف والذي يحتوي علي 340 غرفة لوزارة الصحة والسكان.

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