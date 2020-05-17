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رياضة

رئيس اللجنة الأولمبية: انتخابات اتحاد الكرة لمدة عام وفقا للقانون.. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 02:10 ص
اتحاد الكرة المصري
اتحاد الكرة المصري
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حسام الحارتي

قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية ، إنه في حالة عدم توفيق أوضاع اتحاد الكرة المصري  يعتبر منحلا وفقا للقانون الحالي.



وأضاف هشام حطب خلال لقائه بفضائية " أون تايم سبورتس"، أن الاتحاد الدولي لكرة القدم" فيفا"، غير قادر على التمسك بإجراء انتخابات اتحاد الكرة لمدة أربع سنوات.


وتابع:" الدستور المصري فوق الاتحاد الدولي لكرة القدم "، أن انتخابات اتحاد الكرة المقبلة ستقام لمدة عام واحد فقط وفقا للقانون الحالي التابع للرياضة المصرية.


وأشار إلى أن انتخابات اتحاد الكرة المصري ستكون مهددة بالطعن حال إقامتها لمدة أربع سنوات ".

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