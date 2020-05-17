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رياضة

حطب: قانون الرياضة والدستور المصري فوق الجميع.. والفيفا أكد التزامه بهما رسميا

الأحد 17/مايو/2020 - 03:24 ص
المهندس هشام حطب
المهندس هشام حطب
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حسام الحارتي
قال المهندس هشام حطب رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، إن قانون الرياضة المصري مطابق للمعايير الدولية من اللجنة الأولمبية الدولية وجميع الاتحادات الدولية بما فيها الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا"، وذلك بخطابات رسمية وصلت إلى اللجنة، مؤكدا أن قانون الرياضة المصري والدستور فوق الجميع ولا يوجد أحد فوقهما. 


وأضاف هشام حطب في تصريحات لبرنامج ملعب أون تايم على قناة أون تايم سبورت مع الإعلامي سيف زاهر، أن قانون الرياضة المصري نص على إقامة الانتخابات كل أربع سنوات أو بعد إقامة دورة الألعاب الأولمبية وبالتالي اتحاد الكرة سيجرى انتخاباته لمدة عام وفقا للقانون المصري والدستور والفيفا ملتزم بقانون الرياضة والدستور المصري وهذا ما وصلنا في خطاب رسمي يؤكد إلتزام الفيفا بقانون الرياضة الذي وضع عام 2017. 



وتابع هشام حطب: "نوضح الأمور أمام الجميع ونصدر رأينا القانوني وفقا لقانون الرياضة والميثاق الأولمبي، ومن يريد أن يخالف له مطلق الحرية ولكن عليه تحمل التبعات القانونية بطرق الطعن المحددة في مركز التسوية والتحكيم. 


وأشار هشام حطب إلى أن اتحاد الكرة الطائرة تم حله بحكم من مركز التسوية والتحكيم بسبب أخطاء في إجراء الإنتخابات وتم تنفيذ اللائحة بتواجد المدير التنفيذي وبعد إنتهاء مدته تم تعيين لجنة مؤقته بالتشاور بين اللجنة الأولمبية ووزارة الشباب والرياضة وهذه اللجنة ستدعو لانتخابات خلال العام الجاري لمجلس لمدة عام وفقا لقانون الرياضة المصري.
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