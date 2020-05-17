إضاءة المباني المطلة على ميدان التحرير تمهيدا للافتتاح.. شاهد

نقلة حضارية يستعد لها ميدان التحرير، بعد أن قاربت أعمال تطوير وتوسعة الميدان على الانتهاء والتي تحوله إلى متحف مفتوح بعد تثبيت مسلة فرعونية وسط الميدان، يحيطها 4 كباش فرعونية، يتوسطهم نافورة بوسط الميدان وحولهم النباتات وأشجار الزيتون تنتشر بأرجاء الميدان.
رصدت عدسة "صدى البلد" إضاءة عدد من المبانى المطلة على ميدان التحرير، بعد تركيب نظام الإضاءة الجديد، وفي الوقت الذي أوشكت فيه محافظة القاهرة، على الانتهاء من تطوير الميدان.
جدير بالذكر أن الحكومة تعمل على قدم وساق لتطوير ميدان التحرير ووضعت مخططا لأعمال تطوير ميدان التحرير، وتقسيم العمل بالميدان إلى 6 مناطق (صينية الميدان - عمر مكرم - المتحف المصرى - المجمع - وزارة الخارجية القديمة - جراج التحرير)، بمساحة تصل إلى 45 ألف متر مسطح.