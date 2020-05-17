أثناء إزالة الطلاء .. زوجان يعثران على كنز أثري في الحائط

أثناء قيام زوجين بإعادة طلاء جدران الحانة الخاصة بهما عثرا على مفاجأة صادمة، إذ وجدا سلسلة من اللوحات الأصلية مرسومة على الجدران بكاملها يرجع عمرها إلى عقود.









توقف الزوج آندي 52 عامًا على الفور عن العمل في الحانة في هانبيري ستافوردشاير، لضمان عدم تعرض اللوحة الجدارية لأي ضرر وفقًا لصحيفة مترو.





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وقالت ويندي زوجة أندي البالغة من العمر 47 سنة، وهي مديرة الحانة بأنهم يعتزمون إعادة اللوحة إلى مجدها السابق والاعتناء بها.









كان الزوجان قررا القيام ببعض أعمال الديكور، وقال أندي: "بدأنا من الصالة، وعندما خلعنا ورق الحائط رأينا صورة".









تحتوي اللوحة على مناظر طبيعية لبحيرة بها جسر وتلتف من حولها الكثير من الأشجار وتركض الأرانب والطيور، كما أن هناك رجلا، اللوحة كبيرة ومثيرة للإعجاب للغاية".



