ديناميكية الفيروس تراجعت .. طبيب فرنسي شهير: نهاية كورونا اقتربت ولن تحدث موجة ثانية

فجر الطبيب الفرنسي الشهير ديدييه راوول، رئيس مصلحة الأمراض المعدية في مستشفى مارسیلیا مفاجأة مثيرة للجدل بشأن قرب نهاية فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19".









ونشر راوول مقطع فيديو عبر "تويتر" قال خلاله إن فيروس كورونا أوشك على نهايته، مؤكدا أنه لن تكون هناك موجة ثانية من تفشي الفيروس.









وقال راوول إن فيروس كورونا يتراجع بشكل ملحوظ على مستوى العالم، وتوقع أنه لن يتم تسجيل الكثير من الإصابات الجديدة حيث يتجه الوباء العالمي إلى نهايته.









وأضاف ديدييه راوول أنه من الطبيعي أن تظهر حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا لكن العالم لن يشهد طفرات جديدة في الأرقام، مشيرا إلى أن ديناميكية الوباء تراجعت بشكل كبير.









ولفت إلى أن وباء كورونا بدأ بالتراجع في مدينة مرسيليا، التي سجلت حالة واحدة فقط يوم الاثنين الماضي من أصل أكثر من 1200 اختبار.









يأتي ذلك بالمخالفة لما صرحت به منظمة الصحة العالمية بأن فيروس كورونا قد لا يختفي إلى الأبد، وأن التوصل إلى لقاح أو علاج للفيروس ليس أمرا مؤكدا وقد لا يحدث أبدا.









من جانبها قالت جامعة "جونز هوبكنز" الأمريكية إن إصابات فيروس كورونا حول العالم وصلت إلى 4 ملايين و632 ألفا و903 شخصا، وأن إجمالي وفيات فيروس كورونا في العالم بلغ 311.739 شخصا.