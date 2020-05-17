أول حالة في بريطانيا .. مضاعفات خطيرة من فيروس كورونا على الأطفال

أشارت مجلة thelancet البريطانية أن فيروس كورونا المستجد، له آثار خطيرة على الأطفال، لا يمكن التغافل عنها، بالرغم من أن نسبة الأطفال المصابة بالوباء العالمي كورونا ضئيلة إلا أن عند إصابتهم يعانون من مخاطر شديدة على الصحة.





وكشف دراسة بحثية، أن فيروس كورونا عند الأطفال مرتبط بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة وعاصفة السيتوكين، والتي تكون نتيجة ضعف الجهاز المناعي في محاربة الفيروس التاجي، وبالرغم من خطورته على الصحة، إلا أن المتلازمة ليس لها أعراض في الجهاز التنفسي للطفل.





وكشفت المجلة البريطانية أن هناك حالة طفل واحدة حتى الآن أصيب بمتلازمة الضائقة التنفسية الحادة، وبالرغم من اسمها، إلا أنها ليس لها أعراض على الجهاز التنفسي، وإنما أعراضها تكون الحمى والغثيان والقيء وآلام حادة في البطن والسعال، وعندما تصبح الحالة خطيرة يكن هناك ضيق في التنفس.





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تغيرات واضحة في الأغشية المخاطية التي تشير إلى الإصابة بمرض كاواساكي الكلاسيكي وأشارت الأطباء وفقا للمجلة إلى أن هناك مضاعفات لمتلازمة التنفسية والتي تظهر مع مرور الوقت وهي معاناة الطفل مع فقر الدم وقلة الصفايح الدموية، وزيادة إنزيمات الكبد، مع التهاب المفاصل، أو



