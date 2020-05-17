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تكنولوجيا

قبل طرحه رسميًا.. تعرف على مواصفات NOKIA 6.3

الأحد 17/مايو/2020 - 12:32 م
/قبل طرحه رسميًا..
/قبل طرحه رسميًا.. تعرف على مواصفات NOKIA 6.3
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قسم التكنولوجيا
ظهرت تسريبات جديدة عن هاتف نوكيا المنتظر Nokia 6.3 قبل إطلاقه الرسمي الذى اقترب كثيرًا، حيث سيكون البديل لشقيقه الأكبر Nokia 6.3 الذى صدر العام الماضي.

وسيحمل Nokia 6.3 معالج من نوع  Snapdragon 730 بعد التسريبات الأولي أنه كان سيأتي بمعالج Snapdragon 67X، وكاميرا رباعية من نوع ZEISS الشهير.


ولعشاق التصوير، كشفت التسريبات أيضًا بأن هاتف  Nokia 6. سيأتي بكاميرا خلفية رباعية وبمستشعر رئيسي بدقة 24 و 12 و 2 و 2 ميجا بكسل، بالإضافة لكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل، و قارئ بصمة الإصبع بجانب الهاتف مدموج بزر التشغيل.

وكشفت التقارير بأن الهاتف سيأتي بنسختين، الأولي تعمل بأحدث المعالجات والتى تدعم تقنية شبكات الجيل الخامس، بينما بحتوى الاَخر على معالج Snapdragon 7XX SoC بدون 5G.

كما سيتم تزويد Nokia 6.3 بشاشة قياس 6.3 بوصة من نوع IPS LCD وعليها طبقة حماية جوريلا جلاس 3 ضد الخدوش والكسر، بالإضافة لذاكرة داخلية سعات 32 و 64 و 128 جيجابايت، وذاكرة وصول عشوائي رام سعة  3 و 4 و 6 جيجابايات، و بطارية قوية سعة 4000 مللي أمبير.

ومن المنتظر أن تعلن شركة HMD Global المالكة لعلامة نوكيا عن الهاتف فى الربع الثالث من عام 2020، بالإضافة لهاتفي Nokia 7.3 و Nokia 9.3 PureView
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