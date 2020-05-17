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تعليم

تنفرد بـ 5 برامج متميزة للطلاب.. قصة نشأة أول كلية حاسبات ومعلومات في مصر

الأحد 17/مايو/2020 - 10:58 ص
كلية الحاسبات والمعلومات
كلية الحاسبات والمعلومات
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حسام الفقي
تعد كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس من أهم كليات جامعة عين شمس في الوقت الحالي ومن الكليات الرائدة في دراسة الحاسبات والمعلومات في مصر والمنطقة، وقد تم تطوير الكلية بإدخال العديد من الأساليب التعليمية والتقنية الحديثة.

وتعد كلية حاسبات ومعلومات جامعة عين شمس هي أول كليات للحاسبات والمعلومات في مصر، حيث تم تأسيسها في عام 1995 وتم بدء الدراسة بها عام 1996، وتعتبر من كليات القمة.

وتعتبر جامعة عين شمس، وتحديدا كلية الحاسبات والمعلومات، هي المساهمة الأولى في إنشاء الجمعية المصرية لمهندسي البرمجيات، وتحتوي الكلية على 9 أقسام.

وتقدم كلية الحاسبات والمعلومات جامعة عين شمس برامجها المتميزة التي تواكب متطلبات سوق العمل وتدعم اتجاه الدولة نحو الذكاء الاصطناعي وعلوم البيانات وتخدم الثورة الصناعية والرقمية والطفرة التنموية التي تشهدها الدولة حاليا، وتلبي هذه البرامج احتياجات سوق العمل عن طريق التعاون مع كبرى شركات البرمجيات والمراكز البحثية في التدريب الصيفي، كما تتم إقامة ملتقى توظف سنوي لتوفير فرص عمل للطلاب بعد التخرج.

وتنفرد بـ5 برامج متميزة تعمل بنظام الساعات المعتمدة الذى يتيح للطالب تحديد العبء الدراسي له أثناء الفصل الدراسي، ويتيح الاتصال المباشر بين عضو هيئة التدريس والطالب، وتعتمد طرق التقييم للطالب على أساس الأنشطة والمهام والمشاريع التى يكلف بها على مدار الفصل الدراسي وليس فقط الامتحان النهائي.

1- برنامج هندسة البرمجيات.

2- برنامج الذكاء الاصطناعي.

3- برنامج الأمن السيبرانى.

4- برنامج الوسائط المتعددة.

5 - كما تعلن عن قبول أعداد محدودة في برنامج تقنيه المعلومات الحيوية Bioinformatics والذى يقبل ثانوية عامة علمي علوم على أن يجتاز مقرر رياضة (2) ويجب نجاحه به ولا يدخل هذا ضمن المعدل التراكمي.
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