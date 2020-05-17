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تعليم

تداول أسئلة وإجابات كيمياء 2 ثانوي عبر فيس بوك

الأحد 17/مايو/2020 - 09:25 ص
منصة الامتحان
منصة الامتحان
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ياســــمين بدوي
يشهد الآن جروب لطلاب الثانوية العامة عبر موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، تداولا لاسئلة امتحان قيل إنها تخص امتحان الكيمياء الذي يؤديه طلاب الصف الثاني الثانوي الآن داخل اللجان إلكترونيا عبر منصة الامتحان من المنازل.

وبمجرد نشر صور الامتحان بدأ الطلاب يتبادلون الإجابات في التعليقات الموجودة تحت الصور، لتتم بذلك عملية الغش الإلكتروني المعتادة.

من جانبه، قال الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم، إن كل من يشارك في الغش الجماعي في الامتحانات الإلكترونية لطلاب الصفين الأول والثاني الثانوي، سيدخل امتحان دور ثانٍ، لأن التربية قبل التعليم.

ومن المقرر أن يكون اليوم الأحد هو آخر أيام امتحانات الصف الثاني الثانوي الالكترونية ، التي سيتم على أساسها التقييم في نهاية العام الدراسي الحالي 2019/2020.

وكان قد أدى طلبة الصف الثاني الثانوي امتحان نهاية العام الدراسي (مايو 2020) إلكترونيًا من المنزل  ابتداءا من يوم 30 ابريل 2020 ، فيما درسه الطالب في الفصل الدراسي الثاني حتى 15 مارس 2020 (بداية تعليق الدراسة).
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