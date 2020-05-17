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حوادث

تتزعمه سيدتان.. ضبط تشكيل عصابى للإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

الأحد 17/مايو/2020 - 10:08 ص
السجن
السجن
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إبراهيم الهوارى
تمكنت مباحث القليوبية من ضبط تشكيل عصابى للأقراص المخدرة تتزعمه سيدتان تقومان بترويج المضبوطات على عملائهم بشبرا الخيمة أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.
وكانت المعلومات السرية قد وردت لضباط وحدة مباحث قسم ثان شرطة شبرا الخيمة مفادها قيام كل من إسلام ا  ف 22 عاطل وسعيد م س 25 عاطل ومنه ت م ربة منزل وزهره ح م ربة منزل بترويج المواد المخدرة.

وكشفت التحريات قيام المتهمين بإتخاذ مسكن الأول - دائرة القسم وكرا لهم وعقب تقنين الاجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم سلاح ناري بندقيه الية بخزينتها عدد 20 طلقة من ذات العيار و سلاح ناري طبنجة حلوان عيار 9 مم مطموسة الأرقام وعدد 5 طلقة من ذات العيار و 5000 قرص من عقار الترامادول المخدر ومبلغ مالي 4000 جنيه و6 هواتف محموله.

من ناحية اخرى تمكن ضباط مباحث قسم قليوب من ضبط هاني ع  ا عاطل وبحوزته كميه من مخدر الحشيش تزن 180 جراما ومبلغ 210 جنيهات وهاتف محمول.

كما تم ضبط  احمد س  ا عاطل وبحوزته 120 قرصا مخدرا ومبلغ 145 جنيها وهاتف محمول وضبط عبدالرحمن ف ا عاطل وبحوزته كميه من مخدر الشادو تزن حوالى 110 جرامات ومبلغ مالى 230 جنيها وهاتف محمول وسلاح ابيض مطواة وتولت النيابة التحقيق.
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