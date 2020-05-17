تتزعمه سيدتان.. ضبط تشكيل عصابى للإتجار في المواد المخدرة بالقليوبية

تمكنت مباحث القليوبية من ضبط تشكيل عصابى للأقراص المخدرة تتزعمه سيدتان تقومان بترويج المضبوطات على عملائهم بشبرا الخيمة أحيل المتهمون للنيابة فتولت التحقيق.المواد المخدرة.
وكشفت التحريات قيام المتهمين بإتخاذ مسكن الأول - دائرة القسم وكرا لهم وعقب تقنين الاجراءات تم ضبطهم وبحوزتهم سلاح ناري بندقيه الية بخزينتها عدد 20 طلقة من ذات العيار و سلاح ناري طبنجة حلوان عيار 9 مم مطموسة الأرقام وعدد 5 طلقة من ذات العيار و 5000 قرص من عقار الترامادول المخدر ومبلغ مالي 4000 جنيه و6 هواتف محموله.
من ناحية اخرى تمكن ضباط مباحث قسم قليوب من ضبط هاني ع ا عاطل وبحوزته كميه من مخدر الحشيش تزن 180 جراما ومبلغ 210 جنيهات وهاتف محمول.
كما تم ضبط احمد س ا عاطل وبحوزته 120 قرصا مخدرا ومبلغ 145 جنيها وهاتف محمول وضبط عبدالرحمن ف ا عاطل وبحوزته كميه من مخدر الشادو تزن حوالى 110 جرامات ومبلغ مالى 230 جنيها وهاتف محمول وسلاح ابيض مطواة وتولت النيابة التحقيق.