وزير الشئون النيابية يباشر مهام عمله من مقر الوزارة بالقصر العيني لمتابعة تطبيق نظام العمل عن بُعد

باشر المستشار هاني حنا، وزير شئون المجالس النيابية ، مهام عمله اليوم الأحد 19 أبريل، من مقر الوزارة بالقصر العيني، وذلك لمتابعة تطبيق نظام "العمل عن بُعد" لقطاعات الوزارة، للأسبوع الثاني علي التوالي، تنفيذاً لقرار الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء.

وأكد وزير شئون المجالس النيابية، أن تواجده اليوم بمقر الوزارة يأتي في إطار الحرص على المتابعة الدقيقة لسير العمل، وإدارة الملفات الحيوية والمختلفة، لضمان انتظام دورة العمل المؤسسي وإنجاز كافة المهام بمنتهى الكفاءة والفاعلية.

وأشار المستشار هاني حنا، إلى أن قطاعات الوزارة المختلفة قد أثبتت كفاءة عالية في أداء مهامها الوظيفية عبر نظام "العمل عن بُعد"، منذ بدء تطبيقه، معتمدة على استخدام الوسائل الإلكترونية المؤمنة والمسموح بها، ونظم التراسل الحكومي المعمول بها، مما يضمن إنجاز الأعمال الإدارية والملفات المعنية بها الوزارة بكل كفاءة دون أي تأخير أو تعطيل.

يأتي تطبيق هذا القرار، الذي يُعمل به لمدة شهر، في ضوء حرص وزارة شئون المجالس النيابية على تنفيذ توجهات الدولة الرامية إلى الحفاظ على الموارد العامة وتخفيف الأحمال، مع الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة في إنجاز المهام الوظيفية، بجانب هذا يجري إعداد تقارير دورية تُعرض على الوزير يومياً للتأكد من التنفيذ الأمثل للقرار.