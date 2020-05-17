توريد 592 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية ريادة المحافظة في زراعة وتوريد القمح بين المحافظات، حيث تصل مساحه الرقعه الزراعية إلى 880 ألف و670 فدانا، مشيرًا إلى أن إجمالى المساحة المنزرعة قمح هذا الموسم بنطاق دائرة محافظة الشرقية 417 ألفا و822 فدانا أي ما يقرب من نصف المساحة المنزرعة في نطاق المحافظة.





وأضاف المحافظ أنه تم حصاد (392700) ألف فدان حتى الآن ومقارنة بما تم حصاده في العام الماضي بنفس التاريخ والذي بلغ (359340) ألف فدان يؤكد أن محافظة الشرقية تبشر بنجاح محصول القمح لموسم 2020.





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توريد 551 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية





وأشار محافظ الشرقية إلى انتظام عملية توريد القمح للصوامع والشون بدائرة المحافظة وأن إجمالي كمية الأقماح المحلية المورده حتى اليوم بلغت (592849) ألف طن و(684) كيلو قمح، لافتًا إلى أن توريد اليوم من الأقماح بلغ (10501) ألف طن و(545) كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بدايه الموسم حتى الأمس (582348) ألف طن و(139) كيلو قمح.





وأضاف المحافظ أنه تم تشكيل لجنة بكل شونة برئاسة مفتش تموين تضم فى عضويتها ممثلين عن هيئة الصادرات والواردات والزراعة والجهة المسوقة والقباني وأمين الشونة لوزن الأقماح وتحديد درجة نقاوتها وصرف قيمتها خلال 48 ساعة للمنتجين.





كما تابع محافظ الشرقية مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين سير عملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 52 صومعة وبانكر وشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام، مشيرًا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرورعلى الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكل الإشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية.