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محافظات

توريد 551 ألف طن قمح لصوامع وشون الشرقية

الخميس 14/مايو/2020 - 10:56 ص
صوامع القمح
صوامع القمح
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محمد الطحاوي

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية استمرار صوامع وشون محافظة الشرقية في استقبال القمح واستغلال كافة إمكانيات المحافظة لإنجاح موسم حصاد القمح 2020 والذي بدأ من منتصف أبريل الجاري والمستمر حتى منتصف يونيو القادم بمساحة منزرعة بلغت (417822) ألف فدان وأنه تم حصاد (369797) فدان حتى الآن. 


وأشار محافظ الشرقية إلى انتظام عملية توريد القمح للصوامع والشون بدائرة المحافظة مؤكدا ان  إجمالي كمية الأقماح المحلية الموردة حتى اليوم بلغت (551935) الف طن و (622) كيلو قمح .

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وأضاف المحافظ  أن توريد اليوم من الأقماح بلغ (20041) الف طن و (12) كيلو قمح وبلغ توريد القمح من بدايه الموسم حتي الأمس (531894) ألف طن و  (610) كيلو قمح.


شدد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على الجهات المسوقة سواء البنك الزراعي وقطاع المطاحن و القابضة للصوامع بتطبيق كافة الإجراءات الإحترازية لمواجهة فيروس كورونا والمتابعة المستمرة لأعمال لجان الفرز والاستلام للأقماح من خلال غرفة عمليات رئيسية تضم جميع الأجهزة التنفيذية المسؤولة بالتنسيق مع رؤساء الوحدات المحلية.


كما تابع محافظ الشرقية مع وكيلي وزارتي الزراعة والتموين سيرعملية توريد الأقماح لصوامع وشون المحافظة والبالغ عددها 52 صومعة  وبانكروشونة مطورة حكومية وخاصة تكفي لتخزين  احتياجات المحافظة من القمح لهذا العام.


 مشيرا إلى أنه تم تشكيل لجنة للتفتيش والمرور على الصوامع والشون المطورة للوقوف على مدى جاهزيتها واستقبالها للأقماح الجديدة والتأكد من مراعاتها لكافة الاشتراطات اللازمة لعملية التخزين بطريقة سليمة وصحية حتى نهاية موسم الحصاد .

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