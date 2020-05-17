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فيديوجراف.. عيد ميلاد الزعيم عادل إمام.. محطات مضيئة

الأحد 17/مايو/2020 - 11:41 ص
عيد ميلاد عادل امام
عيد ميلاد عادل امام
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ايمان عبداللطيف

احتفل الزعيم عادل إمام بعيد ميلاده الـ80 الذى يوافق يوم 17 مايو على طريقته الخاصة.


ونشر عادل إمام عبر حسابه على "إنستجرام" مقطعا من فيلمه السفارة فى العمارة وعلق: "‏مش انا عيد ميلادي النهارده".

 

ويشارك الزعيم فى السباق الرمضانى بمسلسل مسلسل "فالنتينو" تأليف أيمن بهجت قمر وإخراج رامى إمام، ويشارك فى البطولة داليا البحيرى، ودلال عبد العزيز، ووفاء صادق، وطارق الإبيارى، وهدى المفتى، ومحمد كيلانى، ورانيا محمود ياسين، وإلهام عبد البديع، وسليمان عيد، وبدرية طلبة، وأحمد فريد، وجميل برسوم، ومحسن منصور، وعلاء عمرو، وعدد آخر من الفنانين.


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ولمزيد من التفاصيل حول الزعيم عادل إمام يحتفل بعيد ميلاده الـ80، شاهد الفيديوجراف التالى.

 

 

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