AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

رياضة

الظهور الأول بعد أزمة كورونا.. 3 تحديات تواجه بايرن ميونخ أمام يونيون برلين بـ البوندسليجا

الأحد 17/مايو/2020 - 11:58 ص
فريق بايرن ميونخ
فريق بايرن ميونخ
Advertisements
محمد السعيد
يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين اليوم، الأحد، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الألماني.

ويحظى الدوري الألماني باهتمام كبير من قبل عشاق كرة القدم، باعتباره أول دوري كبير في أوروبا، يستأنف بعد شهرين من توقف كرة القدم في القارة العجوز، بسبب فيروس كورونا.

ويستعرض " صدى البلد" 3 تحديات تواجه بايرن ميونخ أمام يونيون برلين، في أول ظهور له بعد أزمة كورونا:

1- توسيع الصدارة:

يسعى فريق بايرن ميونخ لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتوسيع الصدارة مع فريق بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، والذي اكتسح نظيره شالكه برباعية نظيفة.

ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 55 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني:

2- غياب بعض الأساسين:

يسعى بايرن ميونخ لتحقيق الفوز على يونيون برلين في مباراة اليوم، رغم افتقاده لبعض عناصره الأساسية، بسبب الإصابة.

ويغيب عن بايرن موينخ في مباراة اليوم كلا من فيليبي كوتينيو وتوليسيو ونيكولاس سولي.

3- اللياقة البدنية:

عامل اللياقة البدنية سيمثل تحديا لفريق بايرن ميونخ في مباراة اليوم، لأن الفريق لم يلعب أي مباراة رسمية من أكثر من شهرين، بسبب فيروس كورونا.

لكن هانز فليك المدير الفني  أكد خلال المؤتمر الصحفي لمباراة يونيون برلين، أن اللاعبين بحالة بدنية جيدة، وأنهم متحسمون للظهور الأول بعد أزمة كورونا.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رسميا.. تحديد 16 مايو موعدا لاستئناف الدوري الألماني

عودة المتعة.. تعرف على موعد كلاسيكو ألمانيا بين بايرن ميونخ وبوروسيا دورتموند

عودة المتعة.. جدول ترتيب الدوري الألماني قبل استئناف المسابقة

كلاسيكو بايرن ميونخ ودورتموند الأبرز.. جدول مباريات الدوري الألماني في مايو

فليك: العالم يترقب عودة الدوري الألماني.. ومن يخشى كورونا عليه الانسحاب

عودة المتعة.. بوروسيا دورتموند يستدرج شالكه بـ الدوري الألماني

ترشيحاتنا

لمواجهة كورونا.. غلق حدائق القناطر ووقف الرحلات النيلية خلال احتفالات عيد الفطر

الزمالك ينهي اتفاقه مع حسام حسن مهاجم سموحة

كيف تقوم الحائض ليلة القدر؟ الإفتاء توضح

أسعار الدواجن والبيض اليوم الأحد 17 - 5 - 2020

مرضى السكر مهددون بكورونا.. ما السر؟

أول تعليق من مرتضى منصور على ظهور أشرف بن شرقى مع رامز جلال

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

فطارك عندنا .. طاجن جمبري بالبطاطس والباذنجان والحلو خوخ بالآيس كريم

دراسة أمريكية تكتشف مادة كيميائية تقي من فيروس كورونا.. تعرف عليها

شاهد.. يارا تبهر متابعيها بإطلالة بسيطة