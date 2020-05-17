الظهور الأول بعد أزمة كورونا.. 3 تحديات تواجه بايرن ميونخ أمام يونيون برلين بـ البوندسليجا





ويحظى الدوري الألماني باهتمام كبير من قبل عشاق كرة القدم، باعتباره أول دوري كبير في أوروبا، يستأنف بعد شهرين من توقف كرة القدم في القارة العجوز، بسبب فيروس كورونا.





ويستعرض " صدى البلد" 3 تحديات تواجه بايرن ميونخ أمام يونيون برلين، في أول ظهور له بعد أزمة كورونا:





1- توسيع الصدارة:





يسعى فريق بايرن ميونخ لتحقيق الفوز في مباراة اليوم، لتوسيع الصدارة مع فريق بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني، والذي اكتسح نظيره شالكه برباعية نظيفة.





ويتصدر بايرن ميونخ جدول ترتيب مسابقة الدوري الألماني برصيد 55 نقطة بفارق نقطة وحيدة عن بوروسيا دورتموند صاحب المركز الثاني:





2- غياب بعض الأساسين:





يسعى بايرن ميونخ لتحقيق الفوز على يونيون برلين في مباراة اليوم، رغم افتقاده لبعض عناصره الأساسية، بسبب الإصابة.





ويغيب عن بايرن موينخ في مباراة اليوم كلا من فيليبي كوتينيو وتوليسيو ونيكولاس سولي.





3- اللياقة البدنية:





عامل اللياقة البدنية سيمثل تحديا لفريق بايرن ميونخ في مباراة اليوم، لأن الفريق لم يلعب أي مباراة رسمية من أكثر من شهرين، بسبب فيروس كورونا.





لكن هانز فليك المدير الفني أكد خلال المؤتمر الصحفي لمباراة يونيون برلين، أن اللاعبين بحالة بدنية جيدة، وأنهم متحسمون للظهور الأول بعد أزمة كورونا.

يترقب عشاق كرة القدم العالمية، مباراة بايرن ميونخ ويونيون برلين اليوم، الأحد، في تمام السادسة مساء، ضمن منافسات الجولة الـ 26، من مسابقة الدوري الألماني.