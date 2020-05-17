بطل من سيناء.. تعرف على قصة الشهيد سليمان أبو حراز.. تفاصيل

تزخر دائما أرض الفيروز، بالرجال الشدائد الذين لا يعرفون في الحق لومة لائم، ولا يخشون إلا الله، وينفقون كل غال ونفيس من أجل حماية أرضهم وعرضهم، ويتعاونون بكل جد واجتهاد مع الجيش المصري، ومن بين هؤلاء شيخ جليل يحترمه كل أهالي سيناء، وضحى بروحه من أجل أرضه وبلده.









إنه الشهيد سليمان أبو حراز، المعروف بالزهد في الدنيا وعرف بين الناس بالصلاح والتقوى، وينتمي للطريقة الجرارية الصوفية في العريش.







ولم يدع لنفسه ولاية ولم يزعم أنه من أولياء الله الصالحين، وكان يحمل بشارات للمقربين وكرامات للمترددين عليه، وتم اختطافه من جماعة داعش مرتين في عام 2016 قبل أن تقتله في الثانية.







وجاء في مسلسل الاختيار شيخ بدوي يطلب لقاء قائد الكتيبة ١٠٣ ولكنه قابل البطل الشهيد أحمد منسي، وهو الشيخ "سليمان أبو حراز" من أبناء سيناء المخلصين لبلدهم الحبيبة مصر.







ويعتبر الشيخ سليمان أبو حراز، أحد أبناء قبيلة السواركة، وكان يسكن بمنطقة المزرعة بجنوب العريش في ويعتبر الشيخ سليمان أبو حراز، أحد أبناء قبيلة السواركة، وكان يسكن بمنطقة المزرعة بجنوب العريش في شمال سيناء ، وكان يعد أحد أبرز شيوخ سيناء الذي اشتهر عنه التصوف وانتماؤه للطريقة الجرارية الصوفية في العريش.