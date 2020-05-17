AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

محافظات

بطل من سيناء.. تعرف على قصة الشهيد سليمان أبو حراز.. تفاصيل

الأحد 17/مايو/2020 - 04:59 م
الشهيد سليمان ابو
الشهيد سليمان ابو حراز
Advertisements
احمد صالح
تزخر دائما أرض الفيروز، بالرجال الشدائد الذين لا يعرفون في الحق لومة لائم، ولا يخشون إلا الله، وينفقون كل غال ونفيس من أجل حماية أرضهم وعرضهم، ويتعاونون بكل جد واجتهاد مع الجيش المصري، ومن بين هؤلاء شيخ جليل يحترمه كل أهالي سيناء، وضحى بروحه من أجل أرضه وبلده.


إنه الشهيد سليمان أبو حراز، المعروف بالزهد في الدنيا وعرف بين الناس بالصلاح والتقوى، وينتمي للطريقة الجرارية الصوفية في العريش.


ولم يدع لنفسه ولاية ولم يزعم أنه من أولياء الله الصالحين، وكان يحمل بشارات للمقربين وكرامات للمترددين عليه، وتم اختطافه من جماعة داعش مرتين في عام 2016 قبل أن تقتله في الثانية.


وجاء في مسلسل الاختيار شيخ بدوي يطلب لقاء قائد الكتيبة ١٠٣ ولكنه قابل البطل الشهيد أحمد منسي، وهو الشيخ "سليمان أبو حراز" من أبناء سيناء المخلصين لبلدهم الحبيبة مصر.


ويعتبر الشيخ سليمان أبو حراز، أحد أبناء قبيلة السواركة، وكان يسكن بمنطقة المزرعة بجنوب العريش في شمال سيناء، وكان يعد أحد أبرز شيوخ سيناء الذي اشتهر عنه التصوف وانتماؤه للطريقة الجرارية الصوفية في العريش.


وعرف بحبه الشديد للدين، وكان زاهدا في الدنيا، وعرف بين الناس بدعوته للصلاة وحثه على بر الوالدين، بجانب سعيه للصلح بين القبائل دون انتمائه لفرقة معينة.

لذا فقد اجتمعت سيناء بقبائلها على احترامه وإجلاله وقبول وعظه وتوجيهه، وكان محبوبا من الجميع.

وقالت المصادر المقربة إن الشهيد الشيخ سليمان اختطفته جماعة داعش في سيناء مرتين، المرة الأولى تركته وذهب لبيته، والمرة الثانية كانت قبل الإعلان عن قتله بأسبوع كامل.


وكان تنظيم داعش أعلن في 19 نوفمبر 2016، ذبح الشيخ سليمان أبو حراز في سيناء، ناشرين عدة صور له، برفقة شخص آخر تم قتله بالطريقة نفسها.


وأثار إعدام الشيخ سليمان ردود فعل غاضبة بين المصريين الذين أدانوا هذه الجريمة، خاصة بعدما تم قتله تحت اسم "أحد الكهنة المرتدين"، ولم يشفع لهم سنة 98 عاما.


وورث الشيخ أبو حراز عن أهله تدينا فطريا دون تزايد، ولم يدع لنفسه ولاية، ولم يزعم أنه من أولياء الله الصالحين، ولم يدع لنفسه مقاما من مقامات المقربين، لكن المصادفة لعبت دورًا في حياة الرجل.


وقد ردد المقربون منه أنه عندما احتلت إسرائيل سيناء بعد هزيمة 5 يونيو 1967م ألقت القبض عليه، أرادوا اقتياده إلى وحدتهم وأركبوه سيارتهم، فتعطل محرك السيارة فلما أنزلوه من السيارة اشتغل محركها، وقد تكرر هذا الأمر أكثر من مرة، وهذا ما جعل الجنود الصهاينة يشيعون أن في الشيخ سرًا، وأنه رجل مبروك.


وعندما أصبح اللواء يوسف صبري أبو طالب محافظًا لشمال سيناء، زار الشيخ أبو حراز، وتوطدت أواصر الصداقة بين الرجلين، فكانا يتبادلان الزيارة.


وذات مرة حمل الشيخ أبو حراز بشارة للواء يوسف صبري أبو طالب وقت أن كان وزيرا للتنمية المحلية بأنه سيصبح قائد الجيش، ساعتها قال له اللواء يوسف صبري: "يا شيخ سليمان، محدش بيقلع البدلة الميري ويلبسها تاني"!!


ليرد الشيخ عليه بيقين: "بنشوف"، وتحققت بشارة الشيخ، فعاد اللواء يوسف صبري أبو طالب إلى الجيش وزيرًا للدفاع في أبريل 1989 بعد ترقيته إلى رتبة الفريق خلفا للمشير أبو غزالة.


وللشيخ أبوحراز كرامات كثيرة، وفق إفادة مقربين منه، حيث ذكر بهزيمة 67 ، وانتصار أكتوبر 73، كما ذكر منذ عشر سنوات أن سيناء ستغطى بالدماء، وأن مدينة العريش سوف تشهد أياما صعبة، وسينتشر القتل في ربوع المدينة، ولكن إرادة الله ستنتصر على تخطيط المتآمرين، وكان يشدد على أن إسرائيل وأمريكا هما وراء الفتن، من أجل تقسيم المنطقة.


بطل من سيناء.. تعرف على قصة الشهيد سليمان أبو حراز.. تفاصيل
بطل من سيناء.. تعرف على قصة الشهيد سليمان أبو حراز.. تفاصيل
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

كذبة الاختفاء القسرى فزاعة هيومن رايتس ضد مصر .. كيف تحولت المنظمة لشركة علاقات عامة للإخوان بتمويل قطرى

بعد ظهوره فى الاختيار .. حكاية الشهيد رامي حسانين صائد التكفيريين في شمال سيناء

ترشيحاتنا

من الأحد وحتى الجمعة.. الحكومة تقرر فرض الحظر على المواطنين من الخامسة مساء في أيام العيد

رئيس الوزراء: ارتداء الكمامات إجباري.. إذاعة صلاة العيد عبر وسائل الإعلام.. و21 يونيو امتحانات الثانوية العامة

أخبار التعليم.. 18 قرارا بخصوص امتحانات الثانوية العامة.. وتأجيل امتحانات الثانوية الأزهرية إلى 21 يونيو

إعلام عبري يكشف سبب وفاة السفير الصيني لدى إسرائيل

صلاة من غير مصلين.. وزير الأوقاف يعلن خطة فتح المساجد في العيد

برئاسة مدبولي.. العليا لإدارة أزمة كورونا تجتمع لتحديد إجراءات عيد الفطر

AdvertisementS

في ذكرى وفاة وردة.. تعرف على سر منعها من دخول مصر

موعد الحظر في أسبوع العيد.. مدبولي يعلن آخر القرارات الخاصة بأزمة كورونا

بعد قليل .. بيان عاجل من هيئة كبار العلماء عن صلاة العيد في ظل وباء كورونا

خلال ساعات.. الحكومة تحسم الجدل حول فرض حظر التجول الشامل في العيد

بأسعار أقل من القاهرة بــ41 ألف جنيه.. الإسكان تطرح شققا بالصعيد ومطروح عقب عيد الفطر

مجلس الوزراء: علينا التعايش مع فيروس كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: غلق جميع المحلات والمولات والشواطئ والحظر من الـ 5 عصرًا من الأحد المقبل لـ 6 أيام

الأوقاف: نقل صلاة العيد عبر الإذاعة والتليفزيون من مسجد السيدة نفيسة

برئاسة مدبولي.. العليا لإدارة أزمة كورونا تجتمع لتحديد إجراءات عيد الفطر

وزير التعليم العالي: امتحانات الجامعات والمعاهد أول يوليو المقبل

هيئة كبار العلماء: جواز صلاة العيد في البيوت في ظل الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا

الكاف يزف بشرى سارة لـ الأهلي والزمالك وبيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها للحامل.. 10 فوائد لتناول الخوخ

وفاة والد الفنانة اللبنانية جيسي عبده في حريق .. تفاصيل

بدمج الأسود مع الأحمر.. نسرين طافش بإطلالة محتشمة