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أخبار البلد

التضامن: غدا بدء صرف مساعدات تكافل

الأحد 17/مايو/2020 - 02:48 م
وزيرة التضامن
وزيرة التضامن
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محمد عبدالمنعم
تبدأ وزارة التضامن الاجتماعي غدًا الاثنين في صرف مساعدات المستفيدين من برنامج تكافل والذين يبلغ عددهم حوالي ٢ مليون أسرة بقيمة إجمالية ٩٢٠ مليون جنيه  من خلال ٤٠٠٠‬ مكتب بريد على مستوى كافة محافظات الجمهورية كما يستمر أيضًا في الصرف خلال هذه الفترة مستفيدي كرامة  الذين لم يقوموا بصرف مستحقاتهم. 

وبحسب بيان، الأحد، تتابع نيڤين القباج، وزير التضامن الاجتماعي، عملية صرف مساعدات برنامج كرامة التي استمرت على مدار يومي السبت والاحد ١٦ و١٧ مايو وذلك وفق الخطة التي اعتمدتها الوزيرة لصرف مساعدات برنامج تكافل وكرامه لشهر مايو  لمراعاة الاجراءات الاحترازية لمنع الزحام والتكدسات حيث يبلغ  عددمستفيدي كرامة  حوالي مليون و١٦٦ الف مستفيد باجمالي قيمة حوالي ٥٢٤ مليون جنيه. 


وكانت القباج قد شكلت غرفة عمليات مشتركة مع هيئة البريد المصري لمتابعة عملية صرف المساعدات ببرنامج تكافل وكرامة.  

وأكدت الوزيرة ان غرفة العمليات ستتواصل على مدار الساعة مع كافة المحافظات ومكاتب البريد وبالتنسيق مع السادة المحافظين ومديري مديريات التضامن الاجتماعي لمتابعة سير عملية الصرف والتدخل في حالة حدوث اي تكدس أو تزاحم. 

جدير بالذكر  ان  عدد الاسر المستفيدة من تكافل وكرامه حوالي ٣ مليون اسرة بما يشمل حوالى ١٢ مليون فرد ويبلغ اجمالي الدعم المنصرف هذا الشهر حوالي مليار و٤٤٥ مليون جنيه .
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