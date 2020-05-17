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برلمان

البرلمان يوافق على شروط عمل البنوك الأجنبية في مصر

الأحد 17/مايو/2020 - 02:50 م
مجلس النواب
مجلس النواب
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ماجدة بدوى
وافق مجلس النواب، برئاسة الدكتور علي عبد العال، خلال الجلسة العامة للبرلمان اليوم، الأحد، على شروط عمل فروع البنوك الأجنبية في مصر.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة للبرلمان، بحضور ممثلين عن البنك المركزي المصري، ومسئولي وزارة المالية.

وتنص المادة 69 على أن: "يقدم طلب الترخيص بإنشاء فرع لبنك أجنبي في مصر، الصادر له الموافقة المبدئية، إلى المحافظ مرفقًا به المستندات التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الإدارة".

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على أن تتضمن على الأخص ما يأتي: 
1- ضمان غير مشروط من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي، لجميع الودائع لدى الفرع وحقوق الدائنين وجميع التزامات الفرع الأخرى.

2- تفويض صادر من المركز الرئيسي للبنك الأجنبي باسم المدير المسئول عن الفرع ونائبه، وما يفيد بموافقة المحافظ قبل تعيينهما وفقًا لحكم المادة (120) من هذا القانون.

ويُعرض طلب الترخيص على مجلس الإدارة لإصدار قرار في شأنه خلال ستين يومًا من تاريخ تقديم الطلب مستوفيًا المستندات المطلوبة.

ويلتزم طالب الترخيص بإخطار البنك المركزي في حالة حدوث أي تغير في البيانات المقدمة في طلب الترخيص.
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