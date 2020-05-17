الأرصاد: طقس الغد شديد الحرارة نهارًا لطيف ليلاً.. والعظمى بالقاهرة 41

يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا /الاثنين/ طقس شديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا على القاهرة والوجه البحري.





وعلى السواحل الشمالية يكون الطقس مائل للحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، لطيف ليلا.





وعلى شمال وجنوب الصعيد: شديد الحرارة نهارا، والرياح معتدلة تنشط أحيانا، معتدل ليلا.





وتكون هناك أمطار متوسطة، تكون رعدية أحيانا، على مناطق متفرقة من شمال وجنوب الصعيد وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب سيناء (50% تقريبا) قد تصل لحد السيول على فترات متقطعة من اليوم.





وبالنسبة لحالة البحر المتوسط تكون معتدلة وارتفاع الموج من متر ونصف إلى مترين، والرياح السطحية شمالية شرقية.

وبالنسبة لحالة البحر الأحمر تكون خفيفة إلى معتدلة وارتفاع الموج من متر إلى متر ونصف، والرياح السطحية شمالية غربية.





وفيما يلي بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر:





العظمى الصغرى

القاهرة 41 25

الإسكندرية 34 23

وادي النطرون 42 24

طنطا 40 24

شبين الكوم 40 24

دمنهور 37 23

بلطيم 34 24

مطروح 30 20

السلوم 35 22

سيوة 42 22

بورسعيد 31 24

دمياط 33 24

الزقازيق 41 25

المنصورة 40 24

الإسماعيلية 42 23

السويس 41 24

العريش 34 23

رفح 33 22

راس سدر 41 25

نخل 40 20

نويبع 41 27

طابا 39 26

كاترين 33 20

الطور 40 27

شرم الشيخ 40 28

الغردقة 40 27

مرسى علم 39 27

الفيوم 42 24

بنى سويف 42 24

المنيا 42 24

أسيوط 43 25

سوهاج 43 26

قنا 43 27

الأقصر 43 27

اسوان 43 28

إدفو 44 28

أبو سمبل 43 28

الوادي الجديد 44 24

شلاتين 39 28

أبو رماد 36 28

حلايب 36 29

راس حدربة 35 29





أما عن درجات الحرارة المتوقعة غدا على عدد من المدن والعواصم العربية والعالمية فهي كالتالي:





العظمى الصغرى

مكة المكرمة 42 30

المدينة 41 26

الرياض 40 26

المنامة 35 27

أبوظبي 39 28

الدوحة 36 26

الكويت 41 27

دمشق 38 20

بيروت 31 24

عمان 37 23

القدس 36 25

غزة 34 24

بغداد 42 24

مسقط 35 30

صنعاء 28 13

الخرطوم 38 28

طرابلس 27 18

تونس 25 12

الجزائر 18 14

الرباط 25 14

أنقرة 34 14

إسطنبول 26 17

إسلام آباد 34 19

نيودلهي 40 25

جاكرتا 32 25

بكين 26 17

كوالالمبور 32 26

طوكيو 24 19

أثينا 32 18

روما 28 15

باريس 23 8

مدريد 23 12

برلين 20 10

لندن 22 11

مونتريال 14 8

موسكو 12 4

نيويورك 17 12

واشنطن 25 14

نواكشوط 31 20

أديس أبابا 26 30



