AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

مرأة

متلازمة القولون.. الأعراض والأسباب وكيفيه العلاج بالأعشاب

الأحد 17/مايو/2020 - 03:04 م
صدى البلد
Advertisements
رنا عصمت

أصبح مرض متلازمة القولون من الأمراض المنتشرة بشكل كبير في وقتنا الحاضر، ويشار إلى أنّه يلازم هذا المرض مشاكل الغازات التي تسبّب الانتفاخ، ممّا يؤدّي إلى شعور بالوجع والتعب الشديد، وضيق النفس المقلق.


لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية والصحة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعراض وأسباب وعلاج التهاب متلازمة القولون.

اقرأ أيضا:


أعراض متلازمة القولون:
1) المغص المستمرّ في منطقة البطن.
2) انتفاخ البطن بشكل كبير.
3) الإمساك الحاد أو الإسهال الحاد.
4) ظهور مادّة لزجة مع البراز.
5) حموضة مستمرّة في المعدة.
6) الوجع في أسفل البطن.
7) ضيق في التنفّس.

وتختلف هذه الأعراض من شخص لآخر.

أسباب مرض متلازمة القولون:
1) النظام الغذائي السيئ كتناول كميات كبيرة من الفلفل الحارّ، والبقوليات، والأطعمة المقليّة، بالإضافة إلى المشروبات الكحولية، والوجبات الدسمة والسريعة.
2) التوتر والانفعال المستمر حيث يؤدي إلى تفاقم مرض القولون.
3) الإصابة ببعض الأمراض التي تنشر البكتيريا في منطقة القولون ومنها النزلات المعوية.
4) عدم مضغ الطعام بشكل جيد.
5) شرب كميات كبيرة من المشروبات التي تحتوي على الكافئين مثل القهوة والشاي.
6) شرب المشروبات الغازية بكميات كبيرة، حيث إنّها تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون ممّا يسبب بانتفاخ منطقة البطن.


أعشاب لعلاج متلازمة القولون والانتفاخ:
اليانسون، الشمر، الزنجبيل، بذور الكتان، النعناع، والقرفة.

Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

يخلصك من فضلات سنوات.. أقوى مشروب لتنظيف القولون

ضيق فى التنفس.. أعراض لن تتوقعها تنذرك بالإصابة بالقولون العصبى

لو بتاكل كتير .. 13 علاجا سريعا لعسر الهضم

طريقة عمل العرقسوس خطوة بخطوة في 5 دقائق

الأكثر شيوعًا فى رمضان.. أسباب انتفاخ المعدة وطرق العلاج الطبيعية والأطعمة المسببة له

القولون العصبي للرجال والسيدات.. العلاج بالأطعمة في المنزل.. والأدوية لتخفيف الأعراض

ترشيحاتنا

من أدوية السيولة.. أطباء يزعمون توصلهم لعلاج كورونا

خاطفة الدمام .. تطورات جديدة في التحقيقات الرسمية: "المتهمة مارست السحر"

إعلام عبري يكشف سبب وفاة السفير الصيني لدى إسرائيل

لم تصل لذروتها.. الأرصاد تحذر من الموجة الحارة.. تعرف على التفاصيل

مجلس الوزراء: سيتم النظر فى عودة الشعائر الدينية والأنشطة الرياضية منتصف يونيو.. فيديو

بعد وصولنا لـ ذروة كورونا.. حل واحد يحميك من الإصابة بـ الفيروس

AdvertisementS

موعد الحظر في أسبوع العيد.. مدبولي يعلن آخر القرارات الخاصة بأزمة كورونا

بعد قليل .. بيان عاجل من هيئة كبار العلماء عن صلاة العيد في ظل وباء كورونا

مجلس الوزراء: علينا التعايش مع فيروس كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: غلق جميع المحلات والمولات والشواطئ والحظر من الـ 5 عصرًا من الأحد المقبل لـ 6 أيام

وزير التعليم العالي: امتحانات الجامعات والمعاهد أول يوليو المقبل

خلال ساعات.. الحكومة تحسم الجدل حول فرض حظر التجول الشامل في العيد

أول تعليق من مرتضى منصور على ظهور أشرف بن شرقى مع رامز جلال

برئاسة مدبولي.. العليا لإدارة أزمة كورونا تجتمع لتحديد إجراءات عيد الفطر

هيئة كبار العلماء: جواز صلاة العيد في البيوت في ظل الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا

مدبولي: اعتبارا من الأحد القادم وحتى الجمعة سوف يتم إغلاق جميع المحلات التجارية والمطاعم والمولات

الكاف يزف بشرى سارة لـ الأهلي والزمالك وبيراميدز

مدبولي: وقف كافة وسائل النقل الجماعي من الأحد المقبل وحتى الجمعة

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

متلازمة القولون.. الأعراض والأسباب وكيفيه العلاج بالأعشاب

دراسة: القطط تنقل عدوى كورونا فيما بينها بدون أعراض

للحامل ومرضى القلب.. ماذا يحدث لجسمك عند تناول الفستق؟