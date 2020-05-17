متلازمة القولون.. الأعراض والأسباب وكيفيه العلاج بالأعشاب

أصبح مرض متلازمة القولون من الأمراض المنتشرة بشكل كبير في وقتنا الحاضر، ويشار إلى أنّه يلازم هذا المرض مشاكل الغازات التي تسبّب الانتفاخ، ممّا يؤدّي إلى شعور بالوجع والتعب الشديد، وضيق النفس المقلق.





لذا قدمت الدكتورة سوسن غزال خبيرة التغذية والصحة عبر صفحته الشخصية على موقع التواصل الاجتماعي فيسبوك، أعراض وأسباب وعلاج التهاب متلازمة القولون.

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أعراض متلازمة القولون:

1) المغص المستمرّ في منطقة البطن.

2) انتفاخ البطن بشكل كبير.

3) الإمساك الحاد أو الإسهال الحاد.

4) ظهور مادّة لزجة مع البراز.

5) حموضة مستمرّة في المعدة.

6) الوجع في أسفل البطن.

7) ضيق في التنفّس.

وتختلف هذه الأعراض من شخص لآخر.

أسباب مرض متلازمة القولون:

1) النظام الغذائي السيئ كتناول كميات كبيرة من الفلفل الحارّ، والبقوليات، والأطعمة المقليّة، بالإضافة إلى المشروبات الكحولية، والوجبات الدسمة والسريعة.

2) التوتر والانفعال المستمر حيث يؤدي إلى تفاقم مرض القولون.

3) الإصابة ببعض الأمراض التي تنشر البكتيريا في منطقة القولون ومنها النزلات المعوية.

4) عدم مضغ الطعام بشكل جيد.

5) شرب كميات كبيرة من المشروبات التي تحتوي على الكافئين مثل القهوة والشاي.

6) شرب المشروبات الغازية بكميات كبيرة، حيث إنّها تحتوي على غاز ثاني أكسيد الكربون ممّا يسبب بانتفاخ منطقة البطن.





أعشاب لعلاج متلازمة القولون والانتفاخ:

اليانسون، الشمر، الزنجبيل، بذور الكتان، النعناع، والقرفة.

