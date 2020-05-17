بأسعار مخفضة.. الزراعة: منافذ متحركة لبيع الكحك والبسكويت للمواطنين.. فيديو

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وقال إن وزير الزراعة السيد القصير أصدر تعليماته بسبب ظروف فيروس كورونا أن تكون أسعار المنتجات التي تقدم للمواطنين أقل من سعر السوق من ٢٥ إلى ٣٠%.