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أخبار البلد

بأسعار مخفضة.. الزراعة: منافذ متحركة لبيع الكحك والبسكويت للمواطنين.. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 03:25 م
كحك العيد
كحك العيد
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شيماء مجدي - عدسة : هدير عبده
تستعد وزارة الزراعة لاستقبال عيد الفطر، من خلال طرح السلع الاستهلاكية وكحك العيد بأسعار تنافسية وبأقل من الخارج بتخفيضات تصل إلى ٣٠ %.

وفى هذا الصدد، يقول أحمد مختار مشرف عام منافذ وزارة الزراعة، إن الوزارة قامت بطرح كحك وبسكوت العيد في جميع المنافذ الثابتة والمتحركة وقامت بطرحها للمواطنين بأسعار جيدة تخفيفا عليهم، وفقا لتعليمات وزارة الزراعة.

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وأضاف "مختار "خلال حوار خاص لـ "صدى البلد" أن سعر كيلو الكحك يتراوح من ٦٥ إلى ٧٠ جنيها للكيلو في حين يكون سعر كيلو البسكوت ٦٥ جنيها والغريبة والبتيفور ٧٥ جنيها.

وأشار "المشرف العام لوزارة الزراعة" إلى أن هناك إقبالا شديدا من المواطنين على شراء الكحك والبسكوت من منافذ وزارة الزراعة، وذلك لأنه يكون هناك إشراف كامل من المعاهد البحثية على مخبوزارت وزارة الزراعة، ويتم إنتاجها بالسمن البلدي.

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وقال إن وزير الزراعة السيد القصير أصدر تعليماته بسبب ظروف فيروس كورونا أن تكون أسعار المنتجات التي تقدم للمواطنين أقل من سعر السوق من ٢٥ إلى ٣٠%.
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