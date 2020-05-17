AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

تعليم

7 قرارات جديدة لرئيس جامعة عين شمس لتعيين رؤساء أقسام الكليات

الأحد 17/مايو/2020 - 05:10 م
جامعة عين شمس - صورة
جامعة عين شمس - صورة أرشيفية
Advertisements
حسام الفقي
أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بقيام  الدكتور أمل عبد الفتاح عطوة شمس الاستاذ المساعد بكلية التربية بأعمال رئيس مجلس قسم الفلسفة و علم الاجتماع إعتبارًا من ١٣ /٥/ ٢٠٢٠ ولمدة عام. 

كما أصدر قرارا بتعيين الدكتور إيهاب فتحى محمد عبد الفتاح رئيسا لمجلس قسم الرياضيات بكلية التربية إعتبارًا من ١٣ / ٥/ ٢٠٢٠ و لمدة ثلاث سنوات.

كما أصدر قرارا بتجديد تعيين الدكتور حنان  إسماعيل أحمد إسماعيل رئيسا لمجلس قسم أصول التربية بكلية البنات إعتبارا من ٢٢/ ٣/ ٢٠٢٠ ولمدة عام.

كما أصدر قرارا بقيام الدكتور السيد  عطيه عبد الواحد عطية الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق بعمل رئيس مجلس قسم الإقتصاد السياسي بكلية الحقوق إعتبارًا من ٦ / ٢/ ٢٠٢٠ ولمدة عام.

كما أصدر قرارا بقيام الدكتور أحمد فخرى محمد حسن الاستاذ المساعد بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بعمل رئيس مجلس قسم العلوم الإنسانية البيئية إعتبارًا من ١٣ / ٥/ ٢٠٢٠ ولمدة عام.

كما أصدر قرارا بتعيين الدكتور هبة عاصم أحمد السيد رئيسًا لمجلس قسم الإقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية إعتبارًا من ١٣ / ٥ / ٢٠٢٠ ولمدة ثلاثة سنوات.

كما أصدر قرارا بتجديد تعيين الدكتور شرين صادق محمد الجندى رئيسا لمجلس قسم الإرشاد السياحى بكلية الآداب إعتبارًا من ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٠ ولمدة عام.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

تجديد تعيين مديري إدارتي الدراسات العليا والبحوث بجامعة عين شمس

تجديد تعيين أميني كليتي الهندسة والتجارة بـ عين شمس

رؤساء أقسام جدد بكليات جامعة عين شمس ..تعرف عليهم

تجديد تعيين رئيس قسم اللغة الألمانية بألسن عين شمس

ترشيحاتنا

مجلس الوزراء: علينا التعايش مع فيروس كورونا.. فيديو

هيئة كبار العلماء: جواز صلاة العيد في البيوت في ظل الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا

موعد الحظر في أسبوع العيد.. مدبولي يعلن آخر القرارات الخاصة بأزمة كورونا

بشرى سارة.. عوامل تمنع انتشار فيروس كورونا في مصر

منها للحامل.. 10 فوائد لتناول الخوخ

تتخطى 42 درجة.. الأرصاد تحذر: موجة حارة عنيفة تضرب البلاد.. فيديو

AdvertisementS

في ذكرى وفاة وردة.. تعرف على سر منعها من دخول مصر

موعد الحظر في أسبوع العيد.. مدبولي يعلن آخر القرارات الخاصة بأزمة كورونا

بعد قليل .. بيان عاجل من هيئة كبار العلماء عن صلاة العيد في ظل وباء كورونا

خلال ساعات.. الحكومة تحسم الجدل حول فرض حظر التجول الشامل في العيد

بأسعار أقل من القاهرة بــ41 ألف جنيه.. الإسكان تطرح شققا بالصعيد ومطروح عقب عيد الفطر

مجلس الوزراء: علينا التعايش مع فيروس كورونا.. فيديو

رئيس الوزراء: غلق جميع المحلات والمولات والشواطئ والحظر من الـ 5 عصرًا من الأحد المقبل لـ 6 أيام

الأوقاف: نقل صلاة العيد عبر الإذاعة والتليفزيون من مسجد السيدة نفيسة

برئاسة مدبولي.. العليا لإدارة أزمة كورونا تجتمع لتحديد إجراءات عيد الفطر

وزير التعليم العالي: امتحانات الجامعات والمعاهد أول يوليو المقبل

هيئة كبار العلماء: جواز صلاة العيد في البيوت في ظل الإجراءات الاحترازية لتفشي وباء كورونا

الكاف يزف بشرى سارة لـ الأهلي والزمالك وبيراميدز

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

منها للحامل.. 10 فوائد لتناول الخوخ

وفاة والد الفنانة اللبنانية جيسي عبده في حريق .. تفاصيل

بدمج الأسود مع الأحمر.. نسرين طافش بإطلالة محتشمة