7 قرارات جديدة لرئيس جامعة عين شمس لتعيين رؤساء أقسام الكليات

أصدر الدكتور محمود المتيني رئيس جامعة عين شمس قرارا بقيام الدكتور أمل عبد الفتاح عطوة شمس الاستاذ المساعد بكلية التربية بأعمال رئيس مجلس قسم الفلسفة و علم الاجتماع إعتبارًا من ١٣ /٥/ ٢٠٢٠ ولمدة عام.





كما أصدر قرارا بتعيين الدكتور إيهاب فتحى محمد عبد الفتاح رئيسا لمجلس قسم الرياضيات بكلية التربية إعتبارًا من ١٣ / ٥/ ٢٠٢٠ و لمدة ثلاث سنوات.كما أصدر قرارا بتجديد تعيين الدكتور حنان إسماعيل أحمد إسماعيل رئيسا لمجلس قسم أصول التربية بكلية البنات إعتبارا من ٢٢/ ٣/ ٢٠٢٠ ولمدة عام.كما أصدر قرارا بقيام الدكتور السيد عطيه عبد الواحد عطية الأستاذ المتفرغ بكلية الحقوق بعمل رئيس مجلس قسم الإقتصاد السياسي بكلية الحقوق إعتبارًا من ٦ / ٢/ ٢٠٢٠ ولمدة عام.كما أصدر قرارا بقيام الدكتور أحمد فخرى محمد حسن الاستاذ المساعد بمعهد الدراسات والبحوث البيئية بعمل رئيس مجلس قسم العلوم الإنسانية البيئية إعتبارًا من ١٣ / ٥/ ٢٠٢٠ ولمدة عام.كما أصدر قرارا بتعيين الدكتور هبة عاصم أحمد السيد رئيسًا لمجلس قسم الإقتصاد المنزلى بكلية التربية النوعية إعتبارًا من ١٣ / ٥ / ٢٠٢٠ ولمدة ثلاثة سنوات.كما أصدر قرارا بتجديد تعيين الدكتور شرين صادق محمد الجندى رئيسا لمجلس قسم الإرشاد السياحى بكلية الآداب إعتبارًا من ٢٦ / ٥ / ٢٠٢٠ ولمدة عام.