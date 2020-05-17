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أخبار العالم

جون برينان مدير CIA السابق: لا يوجد شيء مخفي من قضية التخابر مع روسيا

الأحد 17/مايو/2020 - 05:08 م
جون برينان
جون برينان
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علي صالح
كشف المدير السابق لـ وكالة المخابرات المركزية بالولايات المتحدة الامريكية جون برينان أنه لم يجر مقابلة مع جون دورهام ، المدعي الفيدرالي الذي يحقق في أصول علاقة الرئيس دونالد ترامب بروسيا - على الرغم من أنه يدعي أنه مستعد وقادر على القيام بذلك لأنه "ليس لديه ما يخفيه".

وقال لم تتم مقابلتي بعد من قبل أي من الأفراد المعنيين بهذه المسألة ، لكنني على استعداد للقيام بذلك لأنني أعتقد أنه لفترة طويلة جدًا ، ضلل الجمهور الأمريكي من قبل دونالد ترامب ، ويليام بار وآخرين " وفقا لمقابلة اجراها معه المذيع كريس هايز من MSNBC.

وكان دورهام ، المحامي الأمريكي في ولاية كونيتيكت، يحقق في تحقيقات مجتمع الاستخبارات ومراقبته لشركاء دونالد ترامب خلال عامي 2016-2017 ، ويقال أنه يهتم بشدة بأنشطة برينان، ويستدعي رسائل البريد الإلكتروني الخاصة به، وسجلات المكالمات والوثائق الأخرى من أجل تحديد ما أخبر مسؤولي استخبارات آخرين، بما في ذلك مدير مكتب التحقيقات الفدرالي السابق جيمس كومي، عن التدخل الروسي المحتمل في الانتخابات الرئاسية لعام 2016. 

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ويفحص دورهام أيضًا ما إذا كان برينان يناقض بشكل خاص تصريحات عامة مختلفة ، بما في ذلك شهادته في مايو 2017 أمام الكونجرس ، حول ما إذا كان هناك جدل بين وكالات الاستخبارات حول التدخل الروسي.

وأصبح من الواضح أن المسؤولين الذين عملوا في تقييم مجتمع الاستخبارات الرسمي الذي خلص إلى أن الكرملين تدخل بالفعل في التصويت الرئاسي اختلف بشكل أساسي حول ما إذا كانت الدولة الروسية تريد بالفعل مساعدة ترامب على الفوز ، وما إذا كانت المحتويات المرحة لملف "ترامب-روسيا" قد جمعت من قبل كريستوفر ستيل، عضو  الاستخبارات الامريكية السابق، والتي تم تمويلها من قبل الحزب الديمقراطي، كانت ذات مصداقية عن بعد.

وفي 13 مايو ، تم إصدار قائمة بمسؤولي إدارة أوباما الذين قدموا طلبات "غير مقنعة" للحصول على معلومات حول مستشار الأمن القومي مايكل فلين. ومن بين الأسماء نائب الرئيس جو بايدن وكومي وبرينان وجيمس كلابر. 

كما أظهرت الوثائق أن دينيس ماكدونو ، الذي شغل منصب رئيس الأركان للرئيس أوباما ، قدم طلبًا أيضًا في 5 يناير 2017.

ويشير الكشف عن العملية التي يطلب من خلالها مسؤولون حكوميون أمريكيون رفيعو المستوى معلومات بشأن مواطنين أمريكيين مذكورين في تقارير الاستخبارات الأجنبية السرية. 

تم عرض سلسلة من الطلبات في منتصف ديسمبر 2016 ، تظهر السجلات.

ودافع برينان عن تقديم هذه الطلبات على أساس أنه كان ومسؤولين آخرين في إدارة أوباما "يقومون بمسؤولياتنا" ، ويدعي أنه في "مرمى" الرئيس للتحدث علنًا ضد "الفساد ، وعدم الكفاءة، والتضليل الخاطئ ترامب والأفراد حوله جعلت للجمهور الأمريكي".

ويحقق دورهام أيضًا في بعض المجالات التي تم التحقيق فيها أيضًا في تقرير المفتش العام لوزارة العدل حول تحقيق مكتب التحقيقات الفدرالي بشأن إعصار تبادل إطلاق النار ، والذي وجد أن المكتب ارتكب 17 خطأً وسهوًا "مهمين" في طلبات الحصول على أوامر مراقبة ضد مساعد حملة ترامب السابق كارتر بيج.

وتمحور العديد من حالات السهو حول ملف ستيل - قال تقرير المفتش العام إن محققي مكتب التحقيقات الفدرالي حجبوا المعلومات التي تقوض النظرية بيج وعمل مساعدون ترامب الآخرون مع الكرملين.
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