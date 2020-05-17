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أخبار العالم

تعرض سفينة بريطانية لهجوم في خليج عدن

الأحد 17/مايو/2020 - 06:39 م
تعرض سفينة بريطانية
تعرض سفينة بريطانية لهجوم في خليج عدن
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على صالح
قالت وكالة التجارة البحرية في المملكة المتحدة UKMTO يوم الأحد إن سفينة تجارية تحمل علم بريطانيا تتعرض لهجوم في خليج عدن.


وأضافت الوكالة في إشعار تحذيري عبر موقعها على الإنترنت: "ينصح السفن العابرة للمنطقة بالحذر الشديد" مضيفة أن الهجوم وقع الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت جرينتش.


وبحسب الإحداثيات التي قدمتها الوكالة، وقع الحادث خارج ميناء المكلا اليمني.


ولم تقدم UKMTO أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث.


وبحسب شركة الأمن البحري درايد جلوبال، فإن هذا هو الحادث التاسع المبلغ عنه في خليج عدن خلال العام الجاري.


وفي يوم الأحد الماضي، لقي ما لا يقل عن 19 شخصًا مصرعهم وأصيب 15 آخرون بعد أن ضربت الفرقاطة البحرية الإيرانية "جمران" سفينة "كونارك" للأغراض العامة عن طريق الخطأ أثناء تدريبات بالذخيرة الحية بالقرب من خليج عمان.
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