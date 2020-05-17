تعرض سفينة بريطانية لهجوم في خليج عدن

المملكة المتحدة UKMTO يوم الأحد إن سفينة تجارية تحمل علمخليج عدن. قالت وكالة التجارة البحرية في UKMTO يوم الأحد إن سفينة تجارية تحمل علم بريطانيا تتعرض لهجوم في









وأضافت الوكالة في إشعار تحذيري عبر موقعها على الإنترنت: "ينصح السفن العابرة للمنطقة بالحذر الشديد" مضيفة أن الهجوم وقع الساعة الثانية عشرة والنصف ظهرا بتوقيت جرينتش.







وبحسب الإحداثيات التي قدمتها الوكالة، وقع الحادث خارج ميناء المكلا اليمني.









ولم تقدم UKMTO أي تفاصيل أخرى بشأن الحادث.









وبحسب شركة الأمن البحري درايد جلوبال، فإن هذا هو الحادث التاسع المبلغ عنه في خليج عدن خلال العام الجاري.







