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كرم جبر عن قرارات الحكومة في عيد الفطر: لصالح المواطن وإجراءات مناسبة للمرحلة

الأحد 17/مايو/2020 - 07:15 م
كرم جبر رئيس الهيئة
كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة
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كـريـم الـخـطـيـب
أشاد كرم جبر رئيس الهيئة الوطنية للصحافة، بقرارات رئيس مجلس الوزراء بخصوص الإجراءات الوقائية من فيروس كورونا خلال عيد الفطر، مؤكدا أن الدولة المصرية منذ بداية الأزمة وهي تتخذ كافة الإجراءات اللازمة التي تناسب كافة المراحل خلال هذه الفترة في أزمة فيروس كورونا.

وأَضاف «كرم جبر» خلال مداخلة هاتفية على قناة «أكسترا نيوز» أن الهدف الرئيسي من قرارات الحكومة في عيد الفطر بشأن أزمة كورونا هو لصالح المواطنين والحفاظ على صحتهم وسلامتهم ، مشيرا إلى أن معدلات الاصابة في الفترة الاخيرة بالحدود الآمنة وغير مزعجة.

وناشد المواطنين الالتزام بكافة الإجراءات التي اتخذتها الحكومة لمواجهة انتشار فيروس كورونا خلال أيام العيد، مشيرا إلى أن الدولة تعمل على قدم وساق من أجل مواجهة انتشار فيروس كورونا والمواطن لابد أن يساعد ويدعم الدولة في ذلك لتسير عجلة العمل والإنتاج مع الإجراءات الاحترازية.

وشدد على ضرورة الالتزام والجلوس في المنزل لعدم نقل العدوى للأخرين، منوها إلى أن مؤتمر رئيس الوزراء أجاب على جميع تساؤلات المواطنين وما سيحدث الفترة القادمة بشأن أزمة فيروس كورونا، والقرارات اليوم تضمن أقل قدر من الخسائر.

كان الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس الوزراء، أعلن عن الإجراءات التي ستتخذها الحكومة في عيد الفطر المبارك وعقب العيد من إجراءات احترازية لمجابهة فيروس كورونا.

وأكد الدكتور مصطفى مدبولي أنه اعتبارا من الأحد القادم وحتى الجمعة سوف يتم إغلاق جميع المحلات التجارية والمطاعم والمولات.

جاء ذلك خلال المؤتمر الذي عقده رئيس مجلس الوزراء، بخصوص التدابير الاحترازية الجديدة في مصر لمواجهة فيروس كورونا المستجد، بالتزامن مع حلول عيد الفطر المبارك.
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