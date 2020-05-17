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أخبار العالم

قفزة جديدة.. تركيا تعلن ارتفاع وفيات كورونا إلى 4140

الأحد 17/مايو/2020 - 06:39 م
صدى البلد
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أحمد قاسم
أعلنت وزارة الصحة التركية، اليوم الأحد، تسجيل 44 حالة وفاة جديدة بفيروس كورونا ليرتفع إجمالي الوفيات لديها إلى 4140 حالة. 

ويشير هذا الرقم إلى زيادة جديدة في حصيلة الوفيات اليومية الناجمة عن الفيروس في تركيا مقارنة مع الإحصائيات السابقة، حيث سجلت في البلاد، أمس، 41 حالة وفاة جديدة. 

وقال وزير الصحة التركي، فخر الدين قوجة، في مؤتمر صحفي، "تم تسجيل 1368 إصابة جديدة بفيروس كورونا خلال 24 ساعة".

وبدأت تركيا في تخفيف القيود المفروضة للحد من تفشي فيروس كورونا، الاثنين، فيما سُمح للأطفال بالخروج لمدة 4 ساعات بين الساعة 11 صباحًا و 3 مساءً بالتوقيت المحلي.

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