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رياضة

محمود طاهر تمسك به.. أسامة عرابي: مارتن يول رحل بسبب اقتحام الجماهير للتدريبات.. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 07:15 م
جانب من اقتحام جماهير
جانب من اقتحام جماهير الاهلي
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حسن العمدة
كشف اسامة عرابي نجم الاهلي السابق ، عن اسباب رحيل الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق لللأهلى عن القلعه الحمراء .

وقال عرابي، في تصريحات عبر قناة "اون تايم" ، ان السبب الرئيسي وراء رحيل مارتن يول اقتحام جمهور الاهلي لتدريبات الفريق .

وشدد عرابي ، علي ان تلك الازمة كانت وراء رحيله ، وقال ان هذا الوضع لا يناسبه في العمل.

وأوضح انه بعد خسارة الاهلي من الزمالك 3-1 فى نهائي كأس مصر رفض محمود طاهر رحيله وكان متمسك به .

ورحل مارتن يول عن النادي الأهلي بعد التتويج بالدوري المصري ، حيث اخفق فى دوري ابطال افريقيا وكأس مصر .
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