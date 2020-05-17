محمود طاهر تمسك به.. أسامة عرابي: مارتن يول رحل بسبب اقتحام الجماهير للتدريبات.. فيديو

كشف اسامة عرابي نجم الاهلي السابق ، عن اسباب رحيل الهولندي مارتن يول المدير الفني السابق لللأهلى عن القلعه الحمراء .





وقال عرابي، في تصريحات عبر قناة "اون تايم" ، ان السبب الرئيسي وراء رحيل مارتن يول اقتحام جمهور الاهلي لتدريبات الفريق .





وشدد عرابي ، علي ان تلك الازمة كانت وراء رحيله ، وقال ان هذا الوضع لا يناسبه في العمل.





وأوضح انه بعد خسارة الاهلي من الزمالك 3-1 فى نهائي كأس مصر رفض محمود طاهر رحيله وكان متمسك به .



