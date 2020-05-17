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رامز جلال عن أروى جودة: طاووس الدراما بجعة الفن.. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 08:04 م
أروي جودة
أروي جودة
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حمزة شعيب
سخر الفنان رامز جلال من الفنانة أروي جودة، خلال تقديمها فى حلقة اليوم الأحد من برنامج رامز مجنون رسمي، قائلا:"معانا ومعاكم طاووس الدراما بجعة الفن أروى جودة".

تابع بسخريته قائلا:"بصو يا جماعة أنا عايز أقولكو على سر متعرفهوش عن الفنانين دول منقسمين طبقات طبقة بسيطة مع الناس وطبقة منغلقة عالم مش عايشة معانا منعرفش عنهم حاجة ضيفتنا النهاردة قيادة من قيادتهم مناخيرها مرفوعة لفوق لا فيكي من سعاد حسني ولا هند رستم".

ومن جانبها علقت أروي جودة على  شخصية رامز خلال فقرة الصور، قائلا:" رامز مجنون ومش  طبيعي".

 
برنامج «رامز مجنون رسمي»، يذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، تقوم فكرته الأساسي على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.
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