بكرهك يا غبي.. انهيار أروى جودة بسبب كرسي رامز جلال ..فيديو

انهارت الفنانة أروى جودة بسبب مضايقات رامز جلال في برنامج «رامز مجنون رسمي»، بعد أن وضعها على «كرسي العذاب» ووصفها بـ «أميرة بلطيم».
ودخلت الفنانة أروى جودة في وصلة من الصراخ بسبب أفعال رامز جلال الغربية، مرددة «رامز بكرهك وحياة أمي، وأرجوك بطل علشان تعبت، بلاش يا غبي».
وسخر رامز جلال من ضيفته الليلة أروى جودة بسبب أجابتها على الإعلامية أروى في برنامج «رامز مجنون رسمي».
برنامج «رامز مجنون رسمي»، يذاع عبر شاشة «إم بي سي مصر»، تقوم فكرته الأساسي على استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه، ويتم ربط الضيف في كرسي يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.