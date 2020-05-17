رمضان نجم التيك توك: جميع فيديوهاتي تحمل رسالة وهدف.. فيديو

قال رمضان نجم التيك توك، إن جميع فيديوهاته تحمل رسالة ولها هدف، لافتا إلى أنه لا يقدم سوي محتوي إيجابي للمشاهدين.





وومن جانبها قالت لميس سلامة خلال تقديمها برنامجها " توب تيك توك" المذاع على قناة " صدى البلد"، :" النجوم والفنانون متواجدون على السوشيال ميديا وينشرون فيديوهات على تيك توك ".





عرضت الإعلامية لميس سلامة أفضل مقاطع تيك توك للفنانين.





وقالت لميس سلامة، إن الهدف من برنامج "توب تيك توك" عرض كل فيديوهات تيك توك التي تحمل الكثير من الإبداع.





وتابعت لميس سلامة: "جمعنا فيديوهات كثيرة من المشاهدين وتم عرضها في البرنامج".