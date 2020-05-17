3 إصابات جديدة بكورونا من أسرة واحدة في دمياط

أعلنت مديرية الصحة في دمياط عن تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس كورونا المستجد ، م ن عائلة واحدة تقطن قرية كفر المنازلة، وتم نقل 5 حالات إلى مركز التعليم المدنى بدمياط ا لجديدة وخروج حالتين اليوم بعد تماثلهم للشفاء.







، إن الحالات التي ثبت إصابتها اليوم بفيروس كورونا تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ونقلهم إلى مستشفى العزل الصحي بدمياط كما أن اليوم شهد تسجيل عدد أقل من الإصابات مقارنة بالأيام الماضية. وقال الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط





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وأوضح أن عدد الحالات التي تم شفاؤها 230 حالة داخل مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة، من إجمالي 349 حالة فى دمياط .