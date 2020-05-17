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محافظات

3 إصابات جديدة بكورونا من أسرة واحدة في دمياط

الأحد 17/مايو/2020 - 10:32 م
كورونا
كورونا
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زينب الزغبي
أعلنت مديرية الصحة في دمياط، عن تسجيل 3 حالات جديدة مصابة بفيروس  كورونا المستجد ، من عائلة واحدة تقطن قرية كفر المنازلة، وتم نقل 5 حالات إلى مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة وخروج حالتين اليوم بعد تماثلهم للشفاء.

وقال الدكتور محمود طلحة وكيل وزارة الصحة بدمياط ، إن الحالات التي ثبت إصابتها اليوم بفيروس كورونا تم اتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها، ونقلهم إلى مستشفى العزل الصحي بدمياط كما أن اليوم شهد تسجيل عدد أقل من الإصابات مقارنة بالأيام الماضية.

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وأوضح أن عدد الحالات التي تم شفاؤها 230 حالة داخل مركز التعليم المدنى بدمياط الجديدة، من إجمالي 349 حالة فى دمياط .

وطالب وكيل وزارة الصحة بدمياط المواطنين، بالالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية، للحماية من انتشار العدوى  وكذلك منع التجمعات خاصة اففترة المقبلة وخلال اجازة عيد الفطر المبارك.
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