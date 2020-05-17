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محافظات

محافظ دمياط : لن نسمح بكارثة خروج الناس للشواطئ في العيد

الأحد 17/مايو/2020 - 09:18 م
لدكتورة منال عوض
لدكتورة منال عوض محافظ دمياط
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زينب الزغبي
أكدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط ، انها  ملتزمة بكافة القرارات الصادرة من مجلس الوزراء والخاصة الاجراءات الاحترازية والوقائية من فيروس كورونا المستجد  والتى من شانها السيطرة على انتشار الفيروس بين المواطنين خلال الفترة المقبلة والمتمثلة في اجازة عيد الفطر المبارك .

وأشارت الى انها اصدرت تعليماتها الى رؤساء مجالس المدن بغلق الحدائق العامة واماكن التنزة وكورنيش النيل خلال اجازة عيد الفطر المبارك. 
وأضافت  انه تم التوجية بمنع  تواجد أي تجمعات سواء بالشواطي خاصة شاطئ راس البر والتنسيق مع جهاز تعمير دمياط الجديدة لغلق شاطئ دمياط الجديدة وذلك بالتنسيق مع الاجهزة الامنية بدمياط و السيطرة على منافذ الدخول للمحافظة وعدم السماح بدخول أي وسائل نقل للرحلات الجماعية.


أوضحت عوض،ان بعض القرارات الاخيرة والتى اغضبت البعض ومنها غلق راس البر واقتصارها على قاطينها هى من اجل المصلحة العامة لايهم اذا كان مرضيا للجميع ام لا فالاهم ان يكون موفق ومن اجل مصلحة الجميع  .

وتابعت :" لن نسمح بكارثة خروج الناس للشواطئ والتجمعات وانتشار فيروس كورونا اللعين بين المواطنين وهو امر لن يسمح به والفئة المعترضة على القرار هم الغير مدركين لازمة كورونا.

وتابعت انها سبق واتخذت هذا القرار خلال اجازة شم النسيم وتم السيطرة بالفعل والحد من انتشار الفيروس نتيجة لتجمعات المواطنين".












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