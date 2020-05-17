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توك شو

بالضربة القاضية..السقا يهزم صمود زياد برجي وينهي الحلقة.. فيديو

الأحد 17/مايو/2020 - 10:49 م
صدى البلد
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عادل نصار
استطاع الفنان أحمد السقا، هزيمة منافسه الفنان زياد برجي، في حلقة اليوم من برنامج المسابقات "أغلب السقا"، المذاع عبر شاشة "أم بي سي مصر"، مساء اليوم الأحد.

 

وحقق الفنان أحمد السقا، الفوز في لعبة البلياردو على المطرب الشاب زياد برجي، رغم صمود برجي في مختلف الجولات.

 

 وخلال اللعبة، وجه برجي، حديثة للسقا، قائلا:" انت انتهيت وانا اللي هكسب"، قبل أن يفوز السقا بالجولة


فيما استقبل المطرب زياد برجي، الفنان أحمد السقا بأغنيته الشهير شو حلو حبيبي شو حلو، وصفق السقا، على أنغام أغنية زياد برجي، معبرا عن تقديره وفرحة بهذا الاستقبال الرائع.


برنامج "أغلب السقا" يشهد في كل حلقة مُنافسات ترفيهية ورياضية غير تقليدية بين الفنان أحمد السقا وأحد النجوم، وعلى مدار ساعة كاملة يتباري الضيف مع السقا في الكثير من المجالات الغير مُعتادة، وفي نهاية كل حلقة يقوم الضيف بالتبرع بالمبالع المالية التي ربحها إلى إحدي الجهات الخيرية، بالإضافة لوجود مُسابقة يومية للجمهور عبر الشاشة، البرنامج تُقدمه النجمة رزان مغربي.

 

يُعرض برنامج "إغلب السقا" على " MBC مصر" يوميًا خلال شهر رمضان في تمام الساعة 7:00 مساءً، ويُعاد الساعة 1:00 بعد منتصف الليل.

 

 

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