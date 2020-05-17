متحدث الوزراء: الاقتصاد ينزف بالفعل.. وتطبيق الحظر الشامل يزيد الأمر سوءا.. فيديو

قال المستشار نادر سعد، المتحدث الرسمي باسم مجلس الوزراء، إن من يتحدث عن أن أسبوعي العيد "ميتين" ينظر فقط إلى القطاع العام، لافتا إلي أن القطاع الخاص وهو النسبة الكبرى من هذا الاقتصاد والذي يعمل طوال الأسبوع، موضحا أن إغلاق القطاع الخاص يعني استنزافا كبيرا للاقتصاد.









وأضاف سعد، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج "التاسعة"، المذاع على قناة "مصر الأولى"، أن هناك الكثير من الدول قامت بحظر شامل، ولكن الحظر الشامل له مكاسب وخسائر، لافتا إلي أن المكاسب المتعلقة بالحظر الشامل ما هي إلا مكاسب محتملة، أما الخسائر فهي مؤكدة.









وأكد المتحدث باسم مجلس الوزراء، أن الاقتصاد المصري "ينزف" بالفعل جراء تطبيق حظر التجول الجزئي، لذلك تطبيق الحظر الشامل سيزيد الأمر سوءًا، موضحا أن الحكومة تعمل حاليا على تفادي الوضع وتصحيح الأمور.









وأوضح "سعد"، أن مكاسب الحظر الشامل تتمحور في انخفاض عدد الإصابات، ولكن عدد الإصابات فى الأسابيع القادمة يرجع إلي فترات سابقة، مؤكدا أنه ليس هناك ضمانة لعدم عودة الإصابات مجددا بعد انتهاء الحظر الشامل.





ولفت إلي أن الحكومة درست تطبيق الحظر الشامل، ولكن استبعدته نتيجة للخسائر الناتجة عنه، لذا اتجهت إلي تطبيق الحظر الجزئي المشدد.