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محافظات

استمرار تعقيم ميناء دمياط.. واستقبال 4 سفن

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:25 ص
استمرار تعقيم ميناء
استمرار تعقيم ميناء دمياط واستقبال 4 سفن اليوم
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زينب الزغبي
أعلنت هيئة ميناء دمياط ، ان الميناء استقبل خلال الـ 24 ساعة الماضية، سفينة حاويات و3 سفن بضائع عامة.


بينما غادر 7 سفن بضائع عامة، ووصل اجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 22 سفينة، مع استمرار تطبيق إجراءات الوقاية ضد كورونا.


وأضافت الهيئة خلال بيان صادر عنها ، أن حركة الوارد من البضائع العامة بلغت 12346 طن حديد بلت و1274 طن خشب زان و17168 طن ذرة. 


وبلغ إجمالى حركة الصادر من الحاويات 544 حاوية مكافئة تشمل فواكه (برتقال و فراولة و عنب) وخضراوات (بطاطس وبطاطا وخضار مشكل و فاصوليا وقرع عسل) وحاصلات زراعية (بصل وأرز وبرسيم وفول سودانى) يتم تصديرها إلى كل من الإمارات وتركيا وبريطانيا وهولندا وسلوفنيا وكرواتيا ومالطا . 


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كما جاء بالبيان أن حركة الصادر من البضائع العامة 2917 طن يوريا و7772 طن رمل و2162 طن أسمنت و12150 طن فوسفات و4200 طن علف بنجر و2200 طن ملح.


وأشار البيان الى ان عدد الحاويات الوارد 1430 حاوية مكافئة وعدد الحاويات الترانزيت 2894 حاوية مكافئة، ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء 133073 طنا، بينما بلغ رصيد القمح في مخازن القطاع الخاص 79542 طنا .

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