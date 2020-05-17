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الديهى يكشف خطة مزيفة وضعها أردوغان لمحاولة اغتياله منتصف يونيو

الأحد 17/مايو/2020 - 11:41 م
اردوغان
اردوغان
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أسامة علي
كشف الإعلامي نشأت الديهي،عن تفاصيل معلومات هامة وصلت إليه من مصادرة مؤكدة داخل تركيا،منذ أسبوع  بشأن خطة جهاز المخابرات العامة التركية لإغتيال الرئيس التركي رجب طيب أردوغان.

وتابع  "الديهي"، خلال تقديمه برنامج "بالورقة والقلم"، المذاع عبر فضائية "تن"، أنه استطاع الوصول للتفاصيل الدقيقة التي وضعها جهاز المخابرات التركي لاغتيال أردوغان، لافتا إلى أن الخطة كانت تتضمن، تجهيز الشارع التركي لقبول فكرة حدوث انقلاب على إردوغان، الاستعانة بمرتزقة من الخارج لتنفيذ خطة اغتيال أردوغان، تحديد منطقة تنفيذ عملية الاغتيال مع إبلاغ القائمين عليها قبل الموعد بـ 24 ساعة، تنفيذ عملية الاغتيال منتصف يونيو القادم.

وأوضح الديهى،سيتم تنفيذ عملية الاغتيال عند قيام إردوغان بإلقاء خطاب أمام حشد محدود عند حديثه عن القدس، وستقوم مجموعة من المرتزقة بإطلاق النار فى كل مكان، لافتا إلى أن القوات الخاصة التركية ستقوم بنقل أردوغان سريعا للطائرة، وفى ذلك الحين ستقوم وكالة الأناضول التركية بإذاعة خبر محاولة اغتيال أردوغان.

وتبع نشأت الديهى، إردوغان سيقوم بإصدار حالة الأحكام العرفية في جميع أنحاء البلاد، ويدعو الشعب التركي للنزول لحماية البلاد.


وأكد الديهى أن خطة الاغتيال مزيفة وضعت بالتنسيق بين رئيس جهاز المخابرات العامة التركية والرئيس التركي رجب طيب أردوغان، وبيرات البيراق صهر أردوغان، وأردوغان نفسه، لإقصاء معارضية، والفوز بالانتخابات الرئاسية التركية بنسبة 51%.


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