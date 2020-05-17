4 رحلات جوية تتوجه إلى السعودية لإجلاء المصريين العالقين غدا

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ومن المقرر أن تجري سلطة مطار القاهرة الدولي ، فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.



كانت سلطة الطيران المدنى ، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.



