AdvertisementS
AdvertisementS

ﻣﻮﻗﻊ ﺻﺪﻱ اﻟﺒﻠﺪ

صدى البلد
nabd app
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمد صبري
AdvertisementS
EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
Advertisements

أخبار البلد

4 رحلات جوية تتوجه إلى السعودية لإجلاء المصريين العالقين غدا

الأحد 17/مايو/2020 - 11:48 م
مصر للطيران
مصر للطيران
Advertisements
نورهان خفاجي
تسير وزارة الطيران المدني، غدا الإثنين، 4 رحلات طيران استثنائية إلى المملكة العربية السعودية، لإعادة المصريين العالقين هناك منذ تعليق رحلات الطيران إلى المطارات المصرية بسبب فيروس كورونا المستجد.

وقالت مصادر مطلعة، إن الشركة الوطنية مصر للطيران تسير غدا الاثنين رحلتين أحدهما إلى مدينة جدة والأخرى إلى الرياض، وأيضا تسير شركة إير كايرو التابعة لوزارة الطيران المدني، تسير رحلتين لنفس الوجهات لإعادة العالقين هناك بالمملكة العربية السعودية، ومن المقرر أن تعود الرحلات الأربعة إلى مطار القاهرة الدولي.

إقرأ أيضا:

ومن المقرر أن تجري سلطة مطار القاهرة الدولي، فحصا طبيا على جميع ركاب الرحلات القادمة من الخارج، قبل نقلهم إلى مناطق العزل الصحي المخصصة من قبل الدولة، لقضاء مدة 14 يوما، وذلك تنفيذا لقرار وزارة الصحة حيال جميع الركاب المصريين العالقين بالخارج ، للتأكد من عدم إصابتهم بفيروس كورونا المستجد.

كانت سلطة الطيران المدنى، أعلنت توقف حركة الطيران المدني بمصر، سواء القادم أو المغادر من المطارات المصرية منذ 19 مارس الماضي.

واستثنى الخطاب 5 حالات من التعليق، منها رحلات الشحن الجوي ، ورحلات الشارتر لتتمكن من عودة الأفواج السياحية بعد انتهاء برامجهم دون استقدام أفواج جديدة ، ورحلات الإسعاف الدولية والرحلات الداخلية داخل الدولة.
Advertisements

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

رحلة استثنائية لمصر للطيران لإعادة المصريين العالقين في لندن

5 رحلات طيران استثنائية تنقل المصريين العالقين في 6 دول .. الجمعة

لإعادة المصريين العالقين.. مصر للطيران تنظم 5 رحلات طيران استثنائية تغادر القاهرة في 6 دول.. عودة جميع الرحلات إلى مطار مرسى علم الدولي.. تخصيص عزل للمصريين القادمين من هناك 14 يومًا

لإعادة المصريين العالقين.. 3 رحلات طيران استثنائية تغادر مطار القاهرة إلى باريس والمالديف وجوهانسبرج.. وعودة الرحلات إلى مرسى علم لعزل المصريين القادمين 14 يوما

3 رحلات طيران تغادر القاهرة لإعادة المصريين العالقين في دبي ولاجوس ومسقط

اليوم.. مغادرة 3 رحلات طيران لإعادة المصريين العالقين في دبي ولاجوس ومسقط

ترشيحاتنا

الوزراء: إجازة عيد الفطر لا تنطبق على القطاع الخاص

أول دادة حواجبها مايكرو بيلدنج.. رجاء الجداوى تتعرض للانتقاد

بسبب كورونا..حظر كلي لـ4 قرى بمحافظة المنوفية..تعرف عليهم

تفاصيل ليلة رعب في قرية «أولاد الشيخ» بسوهاج بعدما اجتاحت السيول المنازل بشكل مفاجئ .. فيديو وصور

الأمن يضبط شخصا ألقى "مولوتوف" على كنيسة بالإسكندرية

طلاق بعد شهر من الزواج.. الزوجة الحائرة دفعت مستقبلها ثمن وقوفها بجانب أسرتها

AdvertisementS

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بعد السماح باستخدامها.. طرق غسل وتعقيم الكمامة القماش

سيرين عبد النور تتألق بجلسة تصوير تبهر الجمهور

قبل شراء الكمامة القماش.. اختبار يكشف مدى جودة الكمامة في الحماية من كورونا