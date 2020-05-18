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فن

بعد مقلب رامز مجنون رسمي.. شاهد أول تعليق من أروى جودة

الإثنين 18/مايو/2020 - 12:40 ص
اروى جوده
اروى جوده
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محمد بدران
شاركت الفنانة اروى جودة، متابعيها مقطع فيديو لها من برنامج رامز مجنون رسمى الذى وقعت ضحيته امس عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات "انستجرام".

وعلقت اروى جودة بعد ظهورها فى برنامج رامز مجنون رسمى الذى يعرض فى رمضان قائلة: "لما الـ Ex يرجع يكلمك تاني 😍😂 # رامز_مجنون_رسمي".

وتدور فكرة برنامج «رامز مجنون رسمي» على أساس استدراج الضحية للمشاركة في برنامج باسم الحقيقة، من تقديم أروى، قبل أن يظهر رامز جلال ويوقع الضيف في مقلبه.

يتم ربط الضيف في كرسي  يتم توصيله بالكهرباء ويتعرض الضيف إلى تعذيب رامز جلال.

ويقوم رامز جلال، بتوجيه عدة أسئلة للضحية، قبل أن يحرك الكرسي الموصل بأداة تحكم ويرفعها في الهواء وفي كل الاتجاه وسط صراخ من الضحية.

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