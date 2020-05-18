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رياضة

تريزيجيه يوجه رسالة لجمهوره: الأشياء الجميلة تأخذ وقتًا كن صبورًا

الإثنين 18/مايو/2020 - 03:13 ص
تريزيجية ورونالدو
تريزيجية ورونالدو
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محمد بدران



نشر محمود تريزيجية لاعب منتخب مصر  وأستون فيلا الانجليزى صور له من مبارة مصر مع البرتغال التى أقيمت بينهما ، على ملعب "لاتس جراند" فى مدينة زيوريخ السويسرية، فى إطار استعداد المنتخبين لخوض منافسات كأس العالم 2018.

وظهر محمود تريزيجية فى الصور مع النجم البرتغالى كريستيانو رونالدو خلال مجريات المبارة وعلق  قائلًا "لا تستسلم أبدا. الأشياء العظيمة تحتاج الوقت. التحلي بالصبر ⚽️🤛 لا تستلم علي الاطلاق. الاشياء الجميله. تأخذ وقتآ. كن صبورا"

واستطاع صاحب الـ25 عامًا أن يشارك في 31 مباراة بجميع المسابقات مع أستون فيلا خلال موسمه الأول حتى الآن ليسجل أربعة أهداف ويصنع تمريرة واحدة حاسمة.

وكان تريزيجه انتقل إلى صفوف أستون فيلا مطلع الموسم الحالي (2019 - 2020) قادمًا من فريق قاسم باشا في صفقة لم تعلن عن قيمتها المادية.

جدير بالذكر أن المسابقات المحلية في بريطانيا متوقفة على خلفية انتشار وباء فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

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