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توك شو

قبل العودة إلى يوفنتوس.. رونالدو يتدرب مع نجله جونيور ..فيديو

الأربعاء 13/مايو/2020 - 06:02 م
رونالدو ونجله
رونالدو ونجله
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محمود محسن
أذاعت قضائية روسيا اليوم لقطات يظهر من خلالها استغلال النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو، نجم فريق يوفنتوس الإيطالي، فترة الحجر الصحي المفروضة عليه في إيطاليا، بالتدرب مع نجله كريستيانو جونيور.


ونشر الدون، مقطع فيديو لتدريباته في حديقة منزله مع نجله جونيور، وظهر الثنائي وهما يتبادلان الكرة.


وعاد رونالدو، مطلع الأسبوع الماضي إلى مدينة تورينو، معقل فريق يوفنتوس، من أجل الاستعداد للعودة إلى استئناف التدريبات الجماعية مع زملائه في الفريق .


يذكر أن السلطات الصحية الإيطالية، أعطت الضوء الأخضر لأندية كرة القدم بمعاودة التدريبات الجماعية اعتبارا من 18 مايو الحالي.


يأتي ذلك بعد أسابيع من تعليق الأنشطة الرياضية في إيطاليا على خلفية تفشي فيروس كورونا.
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